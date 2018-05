Il vestito scuro, il viso tirato e le lacrime trattenute a stento davanti ai flash dei fotografi in una piazza del Popolo strapiena. Così ricordiamo Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi nel giorno del funerale. Il loro amore aveva fatto scandalo, diviso e alimentato chiacchiere ingiuste. Ingiuste sì perché Carlotta a Fabrizio, a dispetto degli anni, si amavano davvero. E lei lo ama ancora. A poco più di un mese dal malore che ha stroncato la vita del popolare conduttore Carlotta è stata sorpresa da “Diva e donna” durante scene tratte dalla vita di ogni giorno: mentre, visibilmente dimagrita e con aria pensierosa fa compere al supermercato e poi passeggia per la Capitale e fa merenda con la piccola. Chi la conosce afferma che Carlotta ha perso molti chili negli ultimi mesi, dal primo attacco al suo Fabrizio al doloroso decorso del male che lo ha portato alla morte. La prima uscita pubblica per Carlotta invece è stato al Palazzetto dello sport di Roma dove si è ricordato l’amatissimo conduttore col ritiro della sua maglia da basket. La Mantovan aveva scelto la strada del silenzio e della riservatezza. (Continua dopo la foto)

Dopo l'ultimo saluto al marito, difatti, non è più apparsa in pubblico. Dopo la nota in cui annunciava la triste notizia della morte di Frizzi, non è più intervenuta. Nemmeno a mezzo social. L'ultimo post, dolcissimo, è dedicato alla figlia Stella. Quella stessa figlia di cui ora dovrà prendersi cura e dovrà veder crescere senza Fabrizio, che amava alla follia la sua bambina. La parte della leonessa, dunque, ora spetta a lei, a Carlotta. Che, anche se ha deciso di non condividere il suo dolore, comunque non è sola. Può contare sull'affetto e la vicinanza dei suoi familiari in primis, ma anche di quegli amici e colleghi che, subito dopo la scomparsa di Fabrizio, hanno avuto pensieri e parole di conforto per lei.

Prima tra tutti Rita Dalla Chiesa, la prima moglie di Frizzi, che più volte ha detto di essere legata a lei e a Stella come se fossero una famiglia. "Carlotta è la vedova di Frizzi e malgrado tutto le starò accanto", aveva detto la conduttrice a Maurizio Costanzo, promettendo di starle accanto e di proteggerla. E poi, ancora, c'era stata Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti, a starle vicino. Non faccio altro che pensare a te, aveva scritto su Instagram. Milly Carlucci, altra grande amica di Frizzi, dopo il funerale si è invece rivolta ai dirigenti Rai per far assumere la Mantovan: "Visto che la nostra è davvero una famiglia, vorrei tanto che Carlotta che è una brava giornalista, venisse a lavorare in Rai", ha detto la regina di Ballando con le Stelle al Corriere della Sera. In generale, potrebbe essere importante per Carlotta tornare a lavorare. Negli ultimi tempi aveva messo da parte la carriera per stare accanto a Fabrizio e a Stella e magari ora riprenderla in mano potrebbe essere d'aiuto.

