Nella terza puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 aprile, Barbara D'Urso ha comunicato ai concorrenti i provvedimenti presi dalla produzione dopo gli scontri avvenuti nell'ultima settimana. Nel corso della serata, inoltre, Patrizia Bonetti e Veronica Satti hanno pianto per i loro padri e Luigi Mario Favoloso ha appreso di essere stato lasciato da Nina Moric. Durante la serata è andata in onda anche una lite tra Matteo Gentili e Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. Tutto è iniziato con le accuse dell’ex fidanzato di Paola Di Benedetto nei confronti dell’imprenditore di Viterbo. Barbara D'Urso ha apprezzato il comportamento tenuto da Alberto Mezzetti durante la settimana: "Alberto ha detto che non aggredirebbe mai Aida Nizar, ma non per le telecamere ma perché sua madre non lo lascerebbe più entrare in casa. Questa cosa mi è piaciuta", ha spiegato la conduttrice del Grande Fratello. E dopo un applauso generale, Matteo Gentili è intervenuto nel discorso con un'esternazione piuttosto dura. (Continua a leggere dopo la foto)



"Questo ragazzo spende più in preservativi che in benzina, - ha sentenziato Matteo Gentili - ha detto cose molto brutte su Veronica e sulle donne. Questo è Alberto. Un uomo che difende le donne non fa certi discorsi e non dovete far passare solo questo messaggio. A Veronica ha detto che non dovrebbe essere qua". Prima che Tarzan prendesse la parola, è intervenuta nella questione Barbara D’Urso che, già molto provata per la faccenda del bullismo nei confronti di Aida, è sbottata facendo fare una figuraccia all'ex fidanzato di Paola De Benedetti. Le parole di Matteo Gentili su Alberto Mezzetti sono state pesantissime e fuori luogo e la conduttrice ha voluto rispondere chiudendo subito l'argomento.

"Matteo - ha esclamato Carmelita - ma cosa c'entra quello che stai dicendo col rispetto delle donne. Il rispetto delle donne non si può mettere a confronto con un cretino che dice di comprare 100 preservativi perché andrà con 100 donne. È molto diverso quello che è successo, - ha concluso Barbara D'Urso - sono cose imparagonabili". Subito dopo è intervenuto Alberto, che ci ha tenuto a ribadire – con il supporto prima della Nizar e poi con Valerio, l’eliminato della settimana scorsa – di non aver mai detto nulla di male contro Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo.

