Dopo l'accesa lite tra Baye Dame e Aida Nizar che, come dice Barbara D’Urso, ha spaccato l’Italia, il Grande Fratello ha deciso di prendere provvedimenti prendere con i due inquilini. "Nella Casa sono successe cose orrende. - ha spiegato la D'Urso - Io non ci sto e l'Italia non si sta. Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati di aver mandato in onda simili cose. Qualsiasi tipo di provocazione non giustifica chiudersi in un branco. Il bullismo è una cosa orrenda che va combattuta". E poi ha rincarato la dose: "Io pretendo che da questo momento il clima sia quello di un gioco". Baye ha cercato di prendere la parola: si è scusato ma ha anche .sottolinea quanto Aida non abbia voluto integrarsi. Ma Barbara D'Urso non ha voluto sentire ragioni e lo ha bloccato: "Stai parlando di un tiramisù... Nessuna provocazione può giustificare una violenza quasi fisica verso una donna". La conduttrice ha continuato: "Conosco ognuno di voi, so i vostri problemi e so le vostre qualità e proprio per questo sono arrabbiata. Il Grande Fratello, questa sera, prenderà dei provvedimenti e probabilmente non solo per una persona, ma per più persone". (Continua a leggere dopo la foto)



Poco dopo la squalifica, Dame ha lasciato la casa, tra la disperazione - decisamente fuori luogo - di Lucia Orlando e gli abbracci di alcuni compagni di avventura. Prima della decisione del Grande Fratello Malgioglio ha voluto dire la sua: ''Dovesse venire squalificato Baye, come spero, chiederò di uscire dallo studio per protesta quando entrerà per farsi intervistare. Non mi faccio intenerire dalle lacrime o dalle scuse. Il perdono esiste, però io non voglio essere rappresentato da un ragazzo così. Lo ritengo volgare, animalesco e aggressivo. Mi ha anche dato l’impressione di essere un misogino. Mi dispiace perché era uno dei miei preferiti, ma così non va proprio bene: il suo atteggiamento mi ha fatto venire i brividi''.

Anche gli inquilini di Baye avevano commentato la possibilità di uscita dell'italo-senegalese, ma i toni erano stati decisamente diversi da quelli del cantautore. ''Se lunedì esce Baye, usciamo anche noi''. Baye aveva detto anche: ''Se esco io danno un cattivo esempio perché oggi Aida ha detto tornatene in Senegal, puzzi, etc. e non ha chiesto scusa''. Lucia aveva detto se esci tu, esco anche io. Danilo idem, e anche gli altri del gruppo, ma gli inquilini non accennano a mantenere la promessa. Cosa che ha fatto arrabbiare, non poco, gli utenti dei social.

