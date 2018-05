Dopo una settimana di fuoco e polemiche, è andata in onda la terza puntata del "Grande Fratello 15", condotta da Barbara d'Urso su Canale 5. Baye Dame è stato ufficialmente squalificato dal gioco. La motivazione data dalla conduttrice è tanto semplice quanto logica: ''Le aggressioni e la violenza non hanno nulla a che fare con lo spirito del programma''. Il romano di origine senegalese ha abbandonato la casa e ha raggiunto lo studio. "Nella Casa sono successe cose orrende. - ha detto la conduttrice - Io non ci sto e l'Italia non si sta. Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati di aver mandato in onda simili cose. Qualsiasi tipo di provocazione non giustifica chiudersi in un branco. Il bullismo è una cosa orrenda che va combattuta". La presentatrice ha sostenuto che è impossibile tollerare un atto del genere in generale ma specialmente all’interno di quella che è una finestra sempre aperta nelle case di milioni di italiani che, come hanno puntualizzato anche i due opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, potrebbero essere influenzati dal pessimo esempio visto. Carmelita ha chiuso la questione annunciando zero tolleranze verso futuri errori di questa matrice. (Continua a leggere dopo la foto)



La vittima dell'aggressione è stata Aida Nizar, che non sarà un mare di simpatia, ma che per un tiramisù rubato dal tavolo debba finire contro un frigo con uno che le alita addosso e le grida oscenità gratuite non va bene per nulla. La provocazione di Aida vengono sottoposte a giudizio – come ha assicurato Barbara D’Urso – ma non sono considerate in alcun modo sufficienti per giustificare e spiegare il comportamento di Baye, autore di un atto irricevibile e imperdonabile. La concorrente spagnola è finita in nomination per aver risposto in malo modo a Dame e alla fine della puntata si è sentita male.

La concorrente spagnola, mentre i compagni d'avventura cenavano, dopo la puntata si è allontanata ed è uscita in giardino dove ha sfogato tutta la propria frustrazione:"Sono sola non riesco a far capire il mio pensiero, non riesco a far capire il mio stile di vita, non riesco. Non posso continuare ad andare avanti così, quando ho sentito l’applauso del pubblico quando ho detto ‘Me ne vado’, questo mi ha distrutto. Non voglio questo, non merito questo. Tutti mentono, ma cosa c’entro io qui? Cosa c'entro? Per carità!". Poco dopo è corsa in bagno a vomitare. Veronica dalla camera ha sentito tutto ed è corsa in aiuto della spagnola, che però non ha aperto la porta. Solo quando sono arrivati Alberto e Simone la concorrente ha aperto e il Grande Fratello ha trasmesso le immagini dal bagno in diretta.

