Gianluca Fuselli, in arte Scintilla, aveva consegnato in diretta a Pomeriggio Cinque l'anello di fidanzamento a Elena Morali che a stento era riuscita a trattenere le lacrime. Il comico di Colorado aveva voluto condividere con tutto il pubblico questo momento magico. Così aveva deciso di suggellare il suo amore per la ex Pupa in televisione. "Aspettavo a darglielo in maniera un po' più isolata - aveva detto Scintilla nel salotto di Barabara D'Urso - in un modo un po' più privato. Comunque, visto che siamo qui le do l'anello, però, in prestito". Il comico aveva cercato di smorzare l'emozione scherzando un po', ma poi, rivolgendosi direttamente alla fidanzata Elena, aveva fatto la sua dichiarazione d'amore: "Questo anello che ho scelto per te è per ricordarti che ti amo e che sei divertente". Elena Morali si era commossa e il pubblico in studio aveva iniziato a gridare "bacio, bacio". Il matrimonio tra i due era previsto per il 29 aprile ma la partenza dell'ex pupa de La pupa e il secchione per l'Isola dei famosi aveva scombinato tutti i piani. ''Mi piacerebbe che perdesse almeno dieci chili. Ci sposeremo nel 2018, però dovrà bruciare il girovita – aveva svelato l’ex Pupa -. Io insisto solo per il suo bene e per la sua salute''. (Continua a leggere dopo la foto)



Ospiti di Barbara D'Urso, i due hanno annunciato di aver rinunciato, almeno per il momento, di convolare a nozze. La coppia ha spiegato che ha avuto difficoltà a organizzare le nozze per via dell'assenza di Elena e che al momento un'altra data non c'è. Durante la puntata di Pomeriggio Cinque Elena ha raccontato di aver ricevuto un altro anello dal suo fidanzato: ''Alle 4 del mattino, appena rientrata dall’Isola dei Famosi, mi ha fatto un’altra proposta di matrimonio. Io ero stordita, non ci ho capito niente''. La passione tra Elena e Scintilla è nata nel 2016 dietro le quinte di Colorado. La storia tra i due si è subito rivelata seria tanto che Fubelli ha chiesto la mano della fidanzata in diretta tv a Pomeriggio 5. Prima di conoscere il comico la giovane ha avuto una relazione con Renzo Bossi, figlio dell’ex leader politico Umberto, e una con il rapper Gue Pequeno.

Classe 1973, Gianluca Fubelli è diventato famoso grazie al personaggio portato sul palco di Colorado e al tormentone: “Non ho mai schiacchiato!” gridato in falsetto. Prima di approdare sul palco del celebre show e di innamorarsi della showgirl però Fubelli ha avuto una lunga carriera. Dal 1998 sino al 2013 è stato un componente de I Turbolenti, gruppo comico che ha partecipato a diverse trasmissioni e ha vinto vari premi. Nel 2006 ha recitato nel film di Carlo Vanzina Eccezzziunale..veramente – Capitolo secondo..me con Diego Abatantuono. Nello stesso anno è diventato presentatore, conducendo uno show su Paramount Comedy. Poi è stata la volta dei film Area Paradiso e Tutto molto bello, in coppia con Paolo Ruffini, la conduzione del programma House of Gag e Colorado.

