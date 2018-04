Tutti ricordano Oscar Branzani di Uomini e Donne. Il tronista ha condiviso la sua esperienza con Andrea Damante ed era uscito dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Eleonora Rocchini. Dopo la trasmissione condotta da Maria De Filippi il ragazzo ha trovato la sua fortuna sul web diventando un influencer di rilievo e raccogliendo un folto numero di follower sui social. L’ex tronista ha una relazione molto solida e che va avanti da parecchio tempo con Eleonora. Ciò nonostante i due hanno deciso di non condividere più troppo di loro, come coppia, sul web. Entrambi sono molto attivi ma hanno preferito viversi la propria vita amorosa un po’ lontani dagli occhi “indiscreti” dei loro followers, rassicurando comunque che tra loro tutto continua ad andare a gonfie vele. Forse il segreto è proprio questo e per i loro follower, che spesso e volentieri si sono trovati a commentare voci di crisi, è stata una vera e propria sorpresa. I due hanno rilasciato un'intervista al magazine ufficiale di ''Uomini e Donne'' per spiegare la scelta di non mostrarsi sui social. Nel 2017 si è spesso parlato di crisi per Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ma così non è stato e non è. Nonostante gli alti e bassi che possono essere in tutti i rapporti, i due giovani continuano a stare insieme felici e contenti. Pochi giorni fa Raffaella Mennoia, la storica redattrice spende belle parole per la coppia, nata dopo un trono di appena due mesi di Branzani. (Continua a leggere dopo la foto)



''Sono passati due anni e loro si sono dimostrati tra le coppie più riservate e lontane dai riflettori, ma non meno unite sia nella vita privata che lavorativa''. Il tronista scelse velocemente la bella toscana e da allora i due sono stati molto legati. Oscar ed Eleonora sono andati a convivere solo poche settimane dopo la scelta e sono uniti più che mai. La Mennoia ha poi proseguito: ''I loro silenzi e la loro riservatezza spesso vengono fraintesi. - ha raccontato Raffaella - E invece sono più normali di quanto si possa credere, e, proprio per questo, scelgono di sottrarsi dalla mondanità''.

Nel programma di Maria De Filippi Oscar arrivò dopo una relazione finita nel peggiore dei modi e per sostituire Lucas Peracchi. ''Mi ricordo ancora il primo giorno in cui ci siamo visti: - ha raccontato Oscar al magazine ufficiale di Uomini e donne. - era in mezzo a ragazze giganti, la più piccolina di tutte era lei. Aveva degli occhi che brillavano, volevo conoscerla già da lì''. ''È iniziato tutto come un gioco, - ha raccontato Eleonora - poi l’ho conosciuto meglio e piano piano ho cominciato a sentire qualcosa dentro di me che cambiava. Inizialmente pensavo di non potere stare con una persona come lui fuori dalla trasmissione, invece Oscar mi ha aiutata ad abbattere i limiti e i pregiudizi''. Poi spiegano la scelta di non apparire insieme sui social: ''La maggior parte della nostra vita privata resta per noi, non la mettiamo sui social. Sono scelte che si fanno. Ci sono persone cui piace far vedere veramente tutto di sé e altre che vogliono riservare un pezzettino per sé''.

