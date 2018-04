Il trono classico dovrebbe essere arrivato alle sue ultime battute, ma invece le cose negli ultimi tempi sembrano complicarsi non poco. I protagonisti di Uomini e Donne si stanno distinguendo per comportamenti non propriamente consoni: infatti è infuriata una nuova polemica. In questa occasione a finire nell'occhio del ciclone, e si tratta di un vero e proprio scandalo, sono Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente corteggiatori di Nilufar e di Sara. I due hanno indossato nel corso delle ultime esterne la stessa maglia, con un marchio ben preciso. Un dettaglio che non è passato inosservato a Gianni Sperti, che ha subito polemizzato con i due ragazzi, perché certe cose non si dovrebbero proprio fare, almeno non finché si è in trasmissione. La discussione inoltre si è fatta talmente tanto accesa che a un certo punto Giordano ha lasciato lo studio. Quando Nilufar ha provato a inseguirlo, il romano si è rivolto alla ragazza dicendo: “Devi stare zitta!”. Questa frase è stata pesantissima e soprattutto dovrebbe far capire alla ragazza che quello non è l'uomo da scegliere. (continua dopo la foto)



In ogni caso questo atteggiamento è stato subito bollato e la stessa Maria De Filippi lo ha giudicato molto aspramente. La presentatrice infatti si è molto adirata nei riguardi di Giordano al punto da intervenire repentinamente e rimproverarlo davanti a tutti. “Non si trattano così le donne”, ha tuonato la conduttrice del programma, che ha ricevuto l'applauso a scena aperta da parte di tutto lo studio. Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne la tensione però è arrivata alle stelle anche tra Giordano e Lorenzo Riccardi. I due, che un tempo erano amici, sono arrivati addirittura a minacciarsi, tanto che è dovuta intervenire Sara Affi Fella, che ha chiesto di abbassare i toni.

Ma qualche buona notizia c'è. Infatti Sara si è riappacificata con Luigi e ha fatto al corteggiatore una sorpresa con la complicità di Giordano. Ma non se l'è passata anche il simpatico Mariano Catanzaro che si è visto arrivare qualche critica inaspettata. Il tronista infatti è stato pizzicato durante una serata in discoteca. Anche lui come Giorfano e Luigi è andato contro le regole del programma. Tanto che Mariano è stato subito attaccato dalle “colleghe” Nilufar e Sara. Ospiti della puntata di Uomini e Donne sono stati Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: per l’ex tronista si è trattato di un ritorno a casa dopo l’esperienza all’Isola dei famosi.

Ti potrebbe interessare anche: “Vacc*, cagn*, maia**”. Tina Cipollari ‘show’, stavolta è troppo? L’opinionista di Uomini e donne protagonista di un siparietto no comment. E il pubblico si divide tra chi la difende e chi la accusa di aver superato il limite