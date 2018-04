Ormai è definitivo. Fino ad ora non era molto chiaro se la storia tra Nina Moric e Luigi Favoloso fosse veramente finita, ma adesso la modella croata ha deciso di prendere l'unica via possibile. Solo qualche giorno fa aveva scritto sui social della sua delusione riguardo al comportamento non proprio adamantino del fidanzato, ma qualche porta aperta l'aveva lasciata. Ma adesso è arrivato lo sfogo, quello serio. L'ex di Corona ha spiegato di aver completamente perso la fiducia e di aver visto nel comportamento di Luigi al Grande Fratello 2018 una mancanza di rispetto totalei. Nina ha dichiarato che i quattro anni trascorsi insieme e i sogni condivisi, sembrano essere svaniti in un attimo. Ammette però che le mancheranno i momenti trascorsi con Luigi e quella relazione che definisce come "quattro anni pieni di sogni". "L’amore a volte perde - spiega Nina -, ma non è l’amore in sé a perdere, ma tutto ciò che c’è di cornice. Ho perso la fiducia, mi hai mancato di rispetto e così abbiamo perso noi. E mi piace pensare che forse eravamo le persone giuste al momento sbagliato". (continua dopo la foto)



"E avrai altre braccia - prosegue il lungo post della Moric - che ti stringeranno, altri occhi che ti guarderanno e conosceranno i tuoi punti deboli. Mi mancheranno le nostre litigate, le nostre risate, le nostre passioni, le nostre conversazioni. Mi mancheranno tanto i nostri viaggi mai scontati, la nostra Siria. Quattro anni pieni di sogni, svaniti in un attimo. E tutto questo lo sto dicendo con amore. Con tutto l’amore che ci siamo promessi ma tu ti sei dimenticato e hai perso… Qui eravamo a Damasco, io ci tornerò perché lì sai solo tu cosa abbiamo capito, che la felicità non è il successo e non sono i soldi. Ciao Favs.. Nina". Dal canto suo Favoloso più volte è andato in confessionale per sapere cosa stava accadendo fuori: "Fatemi sapere se Nina ha scritto sui social che sono una mer**, così almeno mi vivo serenamente questa esperienza".





In questi ultimi giorni la Moric è intervenuta sui social per chiarire che non sarebbe entrata nella casa per avere un chiarimento con il fidanzato. Inoltre, si è detta incapace di riconoscere l'uomo con cui ha trascorso quattro anni e che aveva giurato di amarla poco prima di prendere parte al reality. E in effetti il comportamento di Luigi Maria Favoloso è veramente stupefacente. Appena entrato nella casa è stato attratto da Patrizia Bonetti come una calamita, non si è trattenuto neanche un po'. Addirittura secondo Danilo Aquino i due avrebbero avuto un rapporto sessuale, cosa che i due hanno negato, ma in ogni caso il fatto che si sia arrivati a tanto è abbastanza pesante per qualsiasi relazione.

