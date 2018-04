Sembra proprio non esserci pace per la produzione del Grande Fratello Nip. Dopo le numerose proteste del pubblico a causa degli atteggiamenti avuti dagli inquilini nei confronti di Aida Nizar, la concorrente spagnola spesso ospite nei salotti di Barbara D'Urso, adesso Carmelita ha un'altra gatta da pelare. L'edizone Nip, tornata in televisione dopo un'assenza di tre anni, non è iniziata nel migliore dei modi. Danilo Aquino è stato accusato di razzismo a causa di alcuni post scovati sul suo account Facebook, poi è arrivata la lite furibonda tra Baye Dame e Aida a causa di un tiramisù. Il pubblico a casa ha chiesto a gran voce l'eliminazione del concorrente e degli altri che, in più di un'occasione, hanno pronunciato frasi poco gradevoli nei confronti della spagnola. Adesso a finire nell'occhio del ciclone e un altro inquilino. Si tratta di Filippo Contri, uno dei tre ''boni'' (gli altri due ‘colleghi’ di avventura erano Valerio Logrieco e Simone Poccia). Romano, laureato con 110 e lode. Filippo lavora come consulente finanziario per grosse aziende. (Continua a leggere dopo la foto)



Appassionato di calcio, è tifoso della Roma, ama viaggiare ed è fortemente legato ad un dorbeman, Eros, che "tratta come una persona". In passato ha fatto sport praticando atletica leggera, come il coinquilino Simone Poccia, nella squadra del CUS Roma ASD. Insomma, il giovane aveva tutte le carte in regola per entrare nelle grazie dei telespettatori, ma il suo comportamento potrebbe averlo messo in grossi guai. Per lui è arrivata una querela. È stata l'attrice Asia Argento, figlia del regista Dario, ad annunciarlo sul suo account Facebook. Il motivo è presto detto. In una chiacchierata tra un gruppetto di inquilini è saltata fuori una somiglianza tra la concorrente Lucia Orlando e l'attrice.

Danilo Aquino, il concorrente romano, ha detto alla giovane commessa di somigliare ad Asia Argento, ma a Filippo Contri questo paragone non è andato giù. Il ragazzo che ha un flirt in corso con Lucia ha definito l'attrice: "Una zo***la, con una faccia peggio di un cane''. Il giovane ha avuto modo di commentare il fisico e il volto dell'attrice "rea" di essere tale solo per via del suo nome e per suo padre che le ha aperto le porte del cinema senza bisogno di mostrare un vero e proprio talento. ''Asia Argento è Asia Argento per il nome''. La figlia di Dario Argento avvisata da alcuni fan tramite Twitter di queste dichiarazioni offensive e fuori luogo ha cinguettato annunciato di voler querelare Filippo.

Asia Argento contro Morgan: l’ultima mossa dell’attrice. Dalle minacce ai fatti: la guerra continua in tribunale. E quel post di lui pochi giorni prima della ‘batosta’. Che stavolta è proprio sonora