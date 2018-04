Ricordate Francesco Turco di Uomini e Donne? Il simpaticissimo ballerino di Carovigno, aveva cercato la sua anima gemella ma aveva poi incontrato la donna della sua vita in una sala da ballo, la signora Antonietta. Il cavaliere è rimasto nel cuore dei telespettatori del programma e per questo motivo la redazione di ''Uomini e donne magazine'' lo ha contattato per sapere qualcosa sulla sua vita privata. Francesco e Antonietta stanno ancora insieme e per loro potrebbe arrivare presto il matrimonio. I due hanno dichiarato che il loro grande sogno è sposarsi anche se per il momento ci vanno con i piedi di piombo perché non vogliono affrettare le cose. ''Ci siamo conosciuti a Ceglie Messapica in una balera: lui era amico di mio marito. - ha raccontato la signora Antonietta - Ogni tanto veniva da noi per cantare al karaoke e così è nata una bella amicizia''. Poi tutto è cambiato quando Francesco ha lasciato la sua ultima compagna e ha deciso di partecipare al programma di Canale 5. Mentre nel 2015 il marito di Antonietta è morto e quindi lei ha deciso di tornare al suo paese d’origine. Entrambi, a quel punto, si sono persi di vista. (Continua a leggere dopo la foto)



''Io mi curavo le ferite per un dolore così grande - ha proseguito Antonietta - e lui riprendeva in mano la sua vita. Poi un giorno ho acceso la tv e l'ho visto tra i corteggiatori di Uomini e Donne". ''Mentre ballavamo ci siamo accorti che stava scattando la scintilla: in quel momento abbiamo capito che tra di noi c’era qualcosa di speciale che andava coltivato. Quando lo vedevo a Uomini e donne non ero gelosa perché per me era solo un amico. Poi, quando il legame si è fatto più intenso, sono stata categorica: se vuoi che ci conosciamo meglio, devi lasciare la trasmissione''. E Francesco non se l'è fatto dire due volte. Il cavaliere ha parlato di Antonietta con la redazione di ''Uomini e Donne'' e ha deciso di lasciare il trono.

Francesco, 73 anni, un passato da saldatore in Germania, prima di lasciare il programma di Maria De Filippi aveva tentato senza successo di conquistare il cuore di Aurora. La dama, più giovane del cavaliere, ha vissuto con lui una storia durata qualche mese. Le cose tra loro sembravano destinate a durare, ma un'improvvisa decisione della donna rimise tutto in discussione. La storia tra i due si concluse per decisione di Aurora e, poco dopo, Francesco lascio il programma per iniziare la sua storia con Antonietta. I due stanno ancora insieme, sono felici e il loro amore cresce. Adesso manca solo il matrimonio a coronare il grande amore che condividono l'uno per l'altra.

