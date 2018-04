Parliamo spesso di bullismo, condividiamo bellissimi video su Facebook, ma poi siamo inesorabilmente attratti nel vedere una stupida rissa al Grande Fratello, magari dopo averne sentito parlare. Magari ne abbiamo pure parlato a tavolo, davanti a i nostri figli dando ragione a una o l’altra parte, senza renderci conto che si è trattato di un episodio di bullismo. Sì, proprio così, il bullismo non è soltanto tra i banchi di scuola o nelle combriccole dove escono i nostri ragazzi. Il bullismo è anche a casa nostra, sotto forme di immagine a colori nelle nostre belle televisioni da 49 pollici full hd. E allora che cambia se non ce ne accorgiamo neanche? È questa in sintesi la condanna che pesa come una spada di Damocle sulla testa di Barbara D’Urso. A sferrare il colpo è l'avvocato Carmen Posillipo, presidente dell'associazione “Sos diritti” impegnata nella tutela delle donne e dei minori, nonché legale di Rosaria Aprea - la miss di Macerata Campania, nel casertano, che fu picchiata dal suo ex compagno - esprime indignazione sul caso che sta scuotendo il mondo della tv. (Continua dopo la foto)



“Violenza di genere bullismo e mobbing: quanto successo nella casa del Grande Fratello non solo non è tollerabile ma passibile di provvedimento con ripercussioni penali”, ha detto. “Sono anni che manifestiamo contro la violenza, - aggiunge Posillipo - riconoscendolo come un male pernicioso e insidioso, un malessere che trova origine dall'educazione e dalla mentalità”. “Quanto accaduto nel Grande Fratello - conclude l'avvocato - può avere ripercussioni ancora più gravi se si considera l'ampia diffusione di cui gode la trasmissione”. Secondo Posillipo “la cosa più grave non è solo l'aggressione verbale e psicologica ai danni di una donna ma la cospirazione di massa che in questi giorni si è verificata nella Casa”.

“È necessario un intervento inequivocabile, - suggerisce l'avvocato Posillipo -. Barbara D'Urso, che tra l'altro ho trovato al mio fianco nella battaglia a difesa di una vittima di violenza, è paladina dell'informazione e non può e non deve essere tollerante”. Parole condivisibili e senza dubbio giuste. Ma cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo? Tanto vale iniziare dalle basi: saper riconoscere un episodio di bullismo come quello capitato alla malcapitata spagnola nella casa più spiata d’Italia. Il secondo passo è condannarlo. Condannarlo con tutta la forza a disposizione. Il terzo passo è non guardalo più se la politica pro-bullismo continua a vigere nel programma, cosa che naturalmente non ci auguriamo.

