Da anni protagonista della scena musicale italiana e con una carriera stellare alle spalle, Patty Pravo è una delle interpreti più famose nel nostro Paese. Trascorre la sua infanzia a Venezia insieme alla sua famiglia e, da bambina, studia pianoforte e segue un corso di danza. Nata a Venezia il 9 aprile del 1948, trascorre un'infanzia particolarmente tranquilla. Si iscrive al Conservatorio della sua città, dove frequenta corsi di composizione e pianoforte. Qualche anno più tardi (sono i primi anni '60) l'ondata della nuova musica, rock e beat che arriva dagli USA e dalla più vicina Inghilterra, la portano a lasciare Venezia per raggiungere Londra. Nella capitale dell'Inghilterra resta soli due giorn, poi torna in Italia, si trasferisce a Roma, dove comincia a farsi notare col nome di Guy Magenta. L'agente Alberigo Crocetta la scopre durante una serata al Piper Club, motivo per cui Patty Pravo verrà soprannominata "La ragazza del Piper". La scelta del cognome d'arte Pravo, viene fatta dalla cantante in riferimento all'Inferno dantesco ("guai a voi anime prave", cioè malvagie). (Continua a leggere dopo la foto)



Il suo personaggio diventa richiestissimo e inizia a lavorare nel mondo della musica. Nel brano ''La spada nel cuore'' duetta insieme al compianto Little Tony nel Festival di Sanremo 1970, ma è con ''Pazza Idea'' che ottiene un clamoroso successo. Negli anni Settanta collabora con le migliori firme della musica italiana: Francesco De Gregori scrive per lei il brano ''Mercato dei fiori'', singolo contenuto nell'album Incontro (1975), mentre Antonello Venditti firma ''Le tue mani su di me''. Con l''uscita di ''Miss Italia'' (1978) la Pravo continua a essere sulla cresta dell'onda e lancia il ''Pensiero stupendo'', un’altra indimenticabile canzone di quegli anni. Nicoletta Strambelli, questo è il suo nome all'anagrafe, ha 70 anni. Per Patty Pravo, però, l’età è solo un numero che conta ben poco.

Alta un metro e sessantotto centimetri per soli sessantadue chilogrammi, la Pravo è stata sempre famosa per il suo fisico longilineo e per i suoi lunghi capelli biondi. A chi l'ha accusata di aver esagerato con la chirurgia estetica ha risposto: ''Mi faccio ogni tanto un botox in fronte, giusto per avere la pelle liscia, ma di lifting o chirurgia estetica proprio non ne voglio sentire parlare. Sto bene così, ho un bel viso per mia fortuna. Fino all’anno scorso, poi, facevo danza classica, che avevo iniziato quando avevo tre anni. Adesso cammino molto, a volte anche sette o otto chilometri al giorno, e ogni tanto vado a correre''. Quattro matrimoni alle spalle e tante relazioni con musicisti italiani e stranieri, fra cui quella con Riccardo Fogli che per lei abbandonò i Pooh. Da molti anni ormai è single. Pazza idea, La bambola, Se perdo te, Pensiero stupendo, E dimmi che non vuoi morire sono solo alcune delle canzoni che l'hanno resa celebre in tutto il mondo, tanto da farle raggiungere un record: è tra i sette cantanti italiani ad aver venduto più di cento milioni di dischi. Il primo marito è stato il batterista Angus Faggetter. Poi è stata la volta dello stilista Franco Baldieri, del chitarrista Jack Johnson e infine del bassista Paul Martines.

“Sì, è vero”. La confessione di Patty Pravo. L’ex ragazza del Piper non ne vuole sapere di invecchiare nonostante le candeline siano già 70 ed eccola tornare sulla breccia. Le sue rivelazioni faranno discutere parecchio