Classe 1996, Aurora Ramazzotti è la figlia del cantante Eros Ramazzotti e della showgirl e conduttrice Michelle Hunziker. La giovane è sempre vissuta nell'ombra dei genitori. Nel 2003 Michelle ed Eros decidono di separarsi e Aurora decide di andare a vivere con la mamma. In quel periodo si mantiene ancora lontana dallo star system, conducendo una vita molto più riservata e attenta alle imboscate dei paparazzi, mentre nel 2014, grazie anche ai social, in particolare a Instagram, la giovane inizia a essere seguita a livello mediatico. Nel 2015 arriva la grande occasione per farsi conoscere al pubblico televisivo. Aurora, infatti, è stata scelta dai produttori di X Factor come conduttrice della fascia pomeridiana del talent. Il suo compito è stato quello di commentare il comportamento dei concorrenti in gara, oltre a porgergli delle domande sulla vita privata, sull'andamento nel programma, la difficoltà delle prove, i loro dubbi e il rapporto con gli altri cantanti. La sua migliore amica si chiama Sara Daniele, la figlia del grande Pino, con cui condivide viaggi e la grande passione per la musica.



Dopo la fine della relazione con Edoardo Gori, Aurora ha ritrovato la felicità tra le braccia di un nuovo fidanzato. Si tratta di Goffredo Cerza, studente di ingegneria che vive a Londra. ''Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine - ha rivelato la giovane in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi - lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d'amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice''. Il rapporto con mamma Michelle è fortissimo e questo è stato merito anche della la poca differenza d'età tra le due. In un'intervista rilasciata a Grazia, la Ramazzotti ha rivelato che da piccola ha sofferto per alcuni titoli di giornale che la mettevano in confronto con sua madre: ''A 14 anni ho avuto il primo trauma: siamo state paparazzate insieme al mare, avevamo lo stesso costume e i commenti sui giornali non furono teneri: 'Aurora è più brutta di sua madre'. A quell'età non è stata una passeggiata''. Ma in questi anni la giovane Aurora è sbocciata e oggi può vantare un fisico asciutto e tonico. Sul tema ''peso'' la figlia di Eros e Michelle ha voluto dire la sua, riscuotendo tantissimi like sui social e commenti di sostegno.

''Da un anno a questa parte ho iniziato sentire il bisogno di ascoltare il mio corpo. Chi mi conosce sa che lo sport non è mai stato una mia passione. - si legge su un Instagram - Tuttora ho bisogno di costanti motivazioni per allenarmi (poi butto un occhio alla sfilata di Victoria’s Secret e corro come una lepre). Il cambiamento è un processo lento, difficile ma incredibilmente appagante. Siamo tutti diversi, quello è vero, ma una cosa ci accomuna: siamo tutti esseri finiti fatti di sangue, ossa e muscoli. Il nostro corpo è il più grande dono che ci potesse mai essere concesso. Per questo va ascoltato, rispettato e va cercato un equilibrio. Non guardando gli altri ma conoscendo noi stessi. Non mi sono mai curata dei giudizi e dunque non è per quelli che ho deciso di cambiare. È una cosa che è nata dentro di me.. - ha concluso la figlia di Michelle ed Eros - e che auguro a tutti''. Aurora torna in televisione - Insieme a mamma Michelle condurrà il programma ''Vuoi scommettere?'' e la Hunziker ha voluto rispondere alle persone che hanno criticato la presenza di sua figlia. ''Sono sicura che noi riusciremo finalmente a sfatare questo mito negativo che aleggia attorno ai figli d’arte''. ''Sarò l'inviata che seguirà tutte le scommesse in esterna, - ha detto Aurora - quelle che per ragioni pratiche non possono svolgersi all'interno di uno studio. È stata una decisione che non ho preso con superficialità ma sulla quale abbiamo dibattuto molto''. Aurora Ramazzotti è nata il 5 dicembre del 1996, è alta 1,68 centimetri e pesa 52 chili.

