Al Grande Fratello sembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D'Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il "branco" parlava di organizzare un gavettone ai danni di Aida Nizar. Barbara D'Urso. però, ha annunciato: "Ci saranno provvedimenti". Quello che in teroia dovrebbe essere uno scherzo goliardico, si è trasformato in qualcosa di più grave, secondo alcuni telespettatori che si sono riversati su twitter, sembrerebbe che Luigi Favoloso, nel commentare lo scherzo abbia detto: "Se avessi dell'acido sarebbe meglio". (Continua a leggere dopo la foto)

Non solo, Danilo anche avrebbe ribattuto: "Anche l'olio bollente". Ribadiamo che al momento non esiste un video che confermi queste frasi gravissime, ci sono solo commenti su twitter, ma molti telespettatori dicono di aver sentito queste esatte parole. Intanto questa edizione continua ad essere all'insegna della polemica continua e la stessa Barbara D'Urso è spesso finita sotto "inchiesta" per i ripetuti episodi negativi che di certo non sono adatti a un pubblico televisivo "normale", soprattutto giovane. "Mettete fine a questo disastro". Con queste parole il Moige si scaglia contro Grande Fratello 2018. (Continua a leggere dopo le foto)

Il Movimento Italiano Genitori ha chiesto all'Agcom e al Comitato Media e Minori di intervenire per fermare "non solo trash e volgarità" ma anche "violenza, bullismo ed odio". La richiesta dell’ente, è infatti quella di "porre fine a questo tristissimo spettacolo. Non possiamo accettare – scrive l’associazione in una nota – che un programma di tale squallore venga trasmesso in TV, veicolando esempi e modalità di comportamento diseducativi e violenti". La prossima puntata sarà decisiva.

