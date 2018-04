“La mia vita privata è privata", ha esordito quando è arrivato a Ballando con le stelle. Ma poi l’amatissimo attore di fiction italiano non ha potuto fare a meno di dimenticare il suo dramma, dramma che gli ha cambiato la vita. Parliamo di Cesare Bocci, l’attore divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. E se nella fiction Bocci è un latin lover, nella sua vita reale è innamoratissimo della moglie. E la tragedia che ha colpito Bocci anni fa riguarda proprio l’amatissima moglie Daniela Spada. Una tragedia che affonda le radici in un passato lontanissimo ma che Bocci ha rivelato solo qualche mese fa durante un’intervista a Vanity Fair. La loro figlia – Mia – era appena nata; Daniela la stava allattando e, all’improvviso, ha avuto un ictus per via di un’embolia post parto. Si tratta di una cosa molto rara che si manifesta quando il liquido amniotico penetra nel sangue materno. “I dottori all’inizio pensavano che fosse una crisi isterica e chiedevano se avessimo litigato, mi ripetevano ‘Nervosa la signora, eh?’. E ci credo che era nervosa: sa come girano le palle con un ictus?”, dissero a Vanity Fair Cesare e Daniela. Continua a leggere dopo la foto

Un dramma. La donna rimase in coma per 20 giorni, poi è stata ricoverata per due mesi in ospedale, infine ha passato del tempo in una clinica per la riabilitazione. Ma la situazione era serissima: i medici dissero che Daniela non avrebbe più camminato. Ma Bocci, che ama quella donna più della sua stessa vita, le fece forza, le diede il coraggio necessario per andare nonostante tutte le difficoltà. Ma, si sa, piove sempre sul bagnato. Dopo qualche tempo a Daniela viene diagnosticato un tumore al seno. “All’inizio pensi perché è capitato proprio a te. Poi vai avanti, perché la vita è questo. La forza è stata sua, io le sono stato vicino come un uomo che ama una donna”, raccontò poi a Verissimo. Non si sono arresi mai e il dolore li ha uniti e fortificati.

Sabato 28 aprile, a Ballando con le stelle, Cesare Bocci è tornato a parlare di quel dramma che ha stravolto per sempre la sua vita. "Io e la mia Daniela abbiamo deciso di dare il messaggio di non arrendersi a quello che la vita ti può riservare, di rialzarsi, continuare a lottare come ha fatto Daniela in questi anni", ha detto in diretta davanti a Milly Carlucci e a tutti i giudici. "Nella malattia – ha aggiunto – tanti pensano di essere soli, e sapere che ciò può accadere anche a un personaggio pubblico ti fa sentire meno solo". Un intervento che ha fatto emozionare tutti e ha fatto capire di che pasta sia fatto Bocci.

