Lunedì 30 aprile 2018 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Che succederà questa sera nella casa di Cinecittà? Chi uscirà? I concorrenti a rischio eliminazione, cioè i nominati della settimana, sono Alberto Mezzetti (cioè Tarzan), Filippo Contri, Patrizia Bonetti (che in settimana ha avuto un piccolo malore) e Lucia Orlando. Ne siamo certi: quella di lunedì 30 aprile sarà una serata particolare durante la quale ne succederanno delle belle. Dopo tutto quello che è successo dall’arrivo di Aida, di sicuro la produzione farà qualcosa: lo spettacolo al quale il pubblico ha assistito è deplorevole e assolutamente diseducativo. Non avete seguito il reality? Allora vi diciamo noi cosa è successo: il “branco” ha iniziato (e continua) a bullizzare Aida senza pietà. Oltre alle aggressioni verbali contro di lei – che già dovrebbero essere sufficienti per buttare fuori i “bulli” – sono le parole dei ragazzi a far rabbrividire. Già perché i concorrenti del Grande Fratello trovano divertente immaginare di lanciargli addosso dei gavettoni di urina. Continua a leggere dopo la foto

Ma non è tutto: hanno anche proposto di avvelenarle il cibo, eliminare l’acqua dalla piscina così che possa farsi male. Poi hanno pensato di prenderla a calci e di tirarle in faccia dell’acido (alcune testimonianze sostengono che a parlare in questi termini sia stato Luigi Favoloso). Una roba agghiacciante che non può e non deve lasciare indifferenti. La produzione deve assolutamente fare qualcosa contro questo orrore: Baye, Danilo e Favoloso si stanno comportando in modo terribile e qualche provvedimento deve essere assolutamente preso se non si vuole dare un esempio pessimo alle giovani generazioni. Sui social, infatti, la polemica è accesissima: tutti sono contro la produzione del reality che non sta facendo abbastanza per evitare tutto questo.

E pare che qualcosa sarà fatto. Infatti, per la terza puntata del reality. Mediaset ha annunciato “duri provvedimenti disciplinari“. In una nota stampa, si legge infatti che la produzione del reality “non ha gradito affatto il comportamento dei concorrenti“. Il riferimento va senz’altro a quei partecipanti che, nel corso dell’ultima settimana, si sono scontrati con Aida Nizar. Restiamo sintonizzati su Canale 5 per scoprire cosa accadrà. Sempre secondo le anticipazioni, Luigi Favoloso scoprirà in diretta che Nina Moric lo ha lasciato; ci sarà un nuovo ingresso (di una persona che ha un conto in sospeso con uno dei concorrenti) e i ragazzi scopriranno una nuova stanza nella casa.

