È diventata mamma a 45 anni, e già questo ha fatto molto discutere. Ma lei lo desiderava tanto e per fortuna è andato tutto benissimo. Per la prima volta a "Domenica Live", Laura Freddi ha portato sua figlia Ginevra, nata all'inizio del 2018 dalla storia d'amore con il suo compagno, il fisioterapista Leonardo D'Amico. Nell'intervista che le ha dedicato Barbarella, c'è anche spazio per la madre di Laura Freddi, che appare per la prima volta in televisione per una sorta di "improvvisata" a sua figlia. A 45 anni, Laura Freddi sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Questa gravidanza portata a termine è stata un simbolo di rinascita, qualcosa di completamente diverso da tutto quanto provato prima. E la felicità si può leggere nei suoi occhi raggianti mentre parla di Ginevra e di questo percorso unico. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo la rinascita professionale al "Grande Fratello Vip"", ha avuto questa bellissima notizia. Proprio nella casa del Grande Fratello, come ricorda la stessa Freddi, piangeva e si sfogava perché non riusciva ad avere un bambino. Ecco allora che Laura Freddi ha dovuto anche mettere a posto alcuni "problemini" per far sì di poter affrontare la gravidanza nel migliore dei modi. Da quel momento non c'è stato più nessun tipo di problema, per fortuna. "Se penso che solo un anno fa nella casa del GF Vip piangevo perché non ero riuscita a diventare mamma, non ci posso credere". (Continua a leggere dopo le foto)

"Ho inseguito questa bimba per tanto tempo, anche perché ho conosciuto il mio compagno che avevo già 40 anni. Nessuno deve perdere la speranza, non voglio parlare con il senno di poi ma è così". Vivere la gravidanza per la prima volta all'età di 45 anni non è di certo una cosa semplice. Qualche mese prima di partorire, era stata protagonista di "Domenica Live" per parlarne proprio a Barbara D'Urso. In quell'occasione c'erano già larghi sorrisi, ma adesso Laura Freddi appare completamente rinata. La piccola in studio è stata tranquillissima e sembra già avere una dote innata nello stare in tv. Sarà genetica.

Ti potrebbe interessare anche: "La verità su Favoloso e Patrizia". Grande Fratello, scoop di Barbara D’Urso. È la stessa conduttrice del reality a svelare uno scottante retroscena. La questione si complica ancora di più. E intanto Nina Moric…