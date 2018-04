Nuove rivelazioni a Domenica Live riguardo al Grande Fratello. In particolare uno dei concorrenti del reality è stato individuato da Vladimi Luxuria che ha voluto svelare un aspetto, tutto da verificare, riguardo al passato di Simone Coccia Colaiuta. Secondo quanto sostiene l'opinionista, il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane avrebbe avuto delle relazioni omosessuali in passato. La prima a lanciare il pettegolezzo è stata Floriana Secondi che conosce Simone da molto tempo: “Tutti sanno - ha detto -, anche Vladimir sa”. Così, dopo aver visto un servizio de Le Iene in cui Coccia negava di avere mai avuto relazioni gay, Luxuria ha sparato la sua bomba: "Forse una persona che va al Grande Fratello dovrebbe dire tutto. Non ci si dovrebbe vergognare di far sapere che c’è stato qualche uomo nel suo passato. Mi chiederete come lo so. Bene, lo so perché nell’ambiente si sa. Se c’è qualcuno che vuole parlare ne parlerà. L’ipocrisia non mi piace, per cui lo dico". Insomma, secondo i due ospiti di Carmelita le cose stanno proprio così e adesso si attendono smentite, o conferme. (continua dopo la foto)

Ormai da ben 4 anni Simone ha una relazione con l'onorevole Stefania Pezzopane. Quando la loro storia è uscita fuori, i due sono stati molto criticati. La donna ha difeso sempre con grande enfasi il suo uomo da illazioni e attacchi. Anche nell'ultimo periodo la politica abruzzese si è schierata a favore di Simone, riguardo ai presunti sms hot che avrebbe inviato a Lucia Bramieri che come lui si trova nella casa di Cinecittà. A confermare che non ci sono 'inciuci' anche il fatto che tra i due al Gf pare esserci solo una simpatica amicizia e nulla più. Ma in ogni caso fuori dalla casa gli attacchi proseguono, proprio da parte di chi conosce Coccia.

Proprio Floriana si è fatta portatrice di alcune notizie che hanno destato molta attenzione. La Secondi ha anche rivelato di avere ospitato per anni Simone, ha dichiarato di averlo denunciato per motivi che non ha voluto specificare. La stessa Barbara D’Urso ha preferito non addentrarsi nelle ragioni di questo esposto in procura. E a proposito della bomba lanciata da Luxuria, ha invitato tutti a mantenere la calma: “So bene che Stefania è una donna molto intelligente e prima di dire una cosa che le è stata riportata, bisognerebbe pensarci. Mi fido ciecamente di Vladimir, magari le sarà stato riportato un pettegolezzo senza fondamento”.

Ti potrebbe interessare anche: “Cosa ha nascosto. Che figuraccia!”. Simone Coccia Colaiuta è stato scoperto. Il fidanzato della Pezzopane ha provato a insabbiarlo per anni, ma adesso che è sotto i riflettori del Grande Fratello la verità è saltata fuori