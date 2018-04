Un cambio di conduzione è alle porte a La vita in diretta. Infatti, marco Liorni sta dicendo addio al programma per lasciare spazio a un altro volto molto noto e molto amato. Recentemente si era parlato di una staffetta al timone dello show Rai e al ballottaggio c'erano Alberto Matano e Tiberio Timperi. Ora si sarebbe stato sciolto il nodo su chi guiderà la stagione 2018-2019 del programma di infotainment principe del servizio pubblico radiotelevisivo. Da settembre il nuovo conduttore sarà Tiberio Timperi. Il volto di Unomattina in famiglia sostituirà Liorni che, dopo anni al pomeriggio di Rai Uno, lascia il format. Il giornalista dovrebbe condurre, tranne cambiamenti dell’ultima ora, L’Eredità al posto del compianto Fabrizio Frizzi. A dare conferma di questo 'traffico' di conduttori in Rai è Tv Blog, anche se la notizia dell’arrivo di Timperi a La Vita in Diretta era nell’aria da settimane. Il Diabolik della tv italiana l’ha dunque spuntata sul giornalista Alberto Matano, pure lui in lizza per il ruolo. (continua dopo la foto)

Al fianco di Timperi ci sarà Francesca Fialdini, arrivata nella trasmissione lo scorso anno dopo aver preso il posto di Cristina Parodi, con cui ha già condotto in passato il programma del week end mattutino di Rai1 Unomattina in famiglia. Fra Francesca e Tiberio non è un mistero che ci sia un ottima intesa professionale, si annuncia quindi una edizione di La vita in diretta, quella che partirà dal primo lunedì di settembre, realizzata da una coppia molto affiatata. La conduzione maschile non sarà l'unica novità della nuova serie del programma, che avrà una durata più ridotta rispetto all'attuale, una nuova grafica, nuovo studio e una nuova impaginazione rispetto ai contenuti, per una veste editoriale più dinamica e meno simile ad altre proposte televisive pomeridiane.

L’arrivo di Tiberio Timperi a La vita in Diretta non è l’unica novità in casa Rai. Secondo le indiscrezioni, ci saranno tante altre nuove conduzioni per gli storici programmi di Rai Uno e Rai Due. A quanto La prova del cuoco tornerà nelle mani di Elisa Isoardi, dopo il forfatit di Antonella Clerici. Quest'ultima riporterà in vita un format che ha fatto la storia della tv: Portobello di Enzo Tortora. A Domenica In dovrebbe invece arrivare Mara Venier, che potrebbe lasciare Mediaset dopo le partecipazioni a Tu si que vales e l’Isola dei Famosi. Mara dovrebbe occuparsi della seconda parte della trasmissione, mentre la prima dovrebbe restare in mano a Cristina Parodi. E altro ancora. Infatti, Caterina Balivo lascerà Detto Fatto per tornare su Rai Uno.

