Da oltre 7 anni la loro storia-non storia tiene banco e il trono over non riesce a trovare altri due protagonisti così forti come Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Per qualche misterioso arcano il pubblico di Uomini e Donne vorrebbe vederli ancora insieme e anche la dama di torino ancora ci spera. Certo, non ha chiuso le porte all'amore ma il suo gabbiano non riesce proprio a dimenticarlo. Ma lui? L'ambito toscano sembra che non voglia saperne più nulla e che quella storia durata un anno appartenga ormai al passato. La coppia di protagonisti del day time di Maria De Filippi per un giorno ha cambiato casa ed è stata ospite del Maurizio Costanzo Show. Di fronte e tutti i due si sono concessi un romantico ballo e alla fine si sono teneramente baciati. Ovviamente gli amanti del programma hanno subito fatto mille illazioni, pensando che alla fine l'amore vince ogni contrasto e che tra loro potesse essere finalmente tornato il sereno, ma il cavaliere ha voluto mettere tutti i puntini sulle 'i' chiarendo cosa ha voluto dire quel gesto così forte e pregno di significato. (continua dopo la foto)

“Al Maurizio Costanzo Show c’è una bellissima atmosfera, Gemma mi era seduta accanto e io mi sono mostrato nei suoi confronti educato e premuroso, com’è mia abitudine comportarmi quando ho al mio fianco una donna”. Si è espresso così Giorgio, nel raccontare la vicenda in un’intervista a Uomini e Donne magazine. Poi ha voluto puntualzzare quanto accaduto con Gemma: “Appena i Pooh hanno cominciato a intonare Noi due nel mondo e nell’anima e ho notato che Gemma mi guardava con quei suoi grandi occhi, sbattendo le ciglia. E allora ho pensato che potesse farle piacere ballare con me”. Insomma il gesto di un vero galantuomo che non vuole deludere una dama.

Il bacio tra i due però non significherebbe nulla: “Non illudo proprio nessuno – ha chiosato Manetti –, io sono sempre stato chiaro. Il ballo è un ballo senza nessuna finalità e il bacio è un bacio amichevole. Mi sarebbe sembrato molto scortese non farlo. Gemma non è una donna stupida, sa benissimo cosa le capita intorno. Non è una donna che s’illude, è come se fosse entrata in un ruolo da cui non riesce a uscirne. Con lei sono sempre stato chiaro”. Anche se ha dato questa spiegazione, Manetti resta nel mirino di chi lo critica, Gianni Sperti in primis, affermando che con questi comportamenti regala false speranze alla Galgani.

