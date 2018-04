L'ultima puntata di amici ha riservato qualche sorpresina per gli amanti del gossip. In studio, dopo la pausa dell'Isola dei Famosi, è tornato Stefano De Martino. Il suo ingresso mano nella mano con Maria De Filippi è stato salutato da un applauso caloroso. Il ballerino si è prestato a un esperimento legato a una polemica nata in seno alla scuola circa l'intonazione del cantante Biondo. L'ex di Belen ha cantato con e senza l'apparecchio per correggere l'intonazione “Oggi vengo utilizzato come cavia", ha detto sorridendo. Chiusa la parentesi dedicata all'allievo romano la conduttrice ha dato il via alla gara con un altro applaudito ritorno. Emma Marrone ha duettato con i ragazzi della squadra blu sulle note di Amami e ovviamente non sono passate inosservate alcune inquadrature della regia sull'ex Stefano De Martino. Per una singolare coincidenza in studio era presente anche un altro flirt del passato della musicista salentina: l'attore Marco Bocci. Emma è stata invitata dalla De Filippi ad accomodarsi al posto di Ermal Meta, assente perché impegnato nel concerto al Forum di Assago. (continua dopo la foto)



Subito la cantante ha visto l'ex inviato dell'Isola esibirsi con Valentina a ritmo di latino fusion sulle note di Maria di Ricky Martin, una dedica di Tommassini alla conduttrice. La questione degli ex di Emma non è passata certo inosservata e a sottolinearla ci ha pensato la cantante stessa rivolgendosi a Geppi Cucciari: "Pensavo che notassi la gran quantità di ex presenti. È come le collezione di figurine: ce l'ho, ce l'ho, mi manca". De Martino non si è fatto trovare spiazzato ed ha rimarcato "il sovraffollamento". Il siparietto si è concluso con la Cucciari che ha sarcasticamente affermato: "C'è da dire che quella che incontrano dopo di te la sposano, a volte va bene a volte no". Il ballerino ha consigliato a Bocci di fare qualche gesto scaramantico, tipo grattarsi dove non batte il sole, visto il suo precedente. "Lo farò dopo, lontano dalle telecamere".

"Mi aspettavo che tu notassi la quantità di ex fidanzati che sono presenti in studio!" @MarroneEmma WE ❤ YOU! #Amici17 pic.twitter.com/3m27NmLbET — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 28 aprile 2018





Ma Emma ha anche voluto riportare la discussione su temi più seri e soprattutto attinenti alla trasmissione. La cantante salentina, parlando ai ragazzi ha voluto mandare un segnale importante: non scoraggiarsi. E tutto"Sto dicendo una cosa molto forte", ha esordito Emma che parla del fallimento del suo ultimo album: "Qualche mese fa è uscito il mio disco, mi aspettavo grandi cose perché questo secondo me è il disco più bello e più importante della mia carriera, eppure non ha raggiunto i numeri che tutti si aspettavano, da subito. Viviamo in un Paese in cui se non vendi non vali. E questa è una cosa molto brutta, non per me, ma per l’arte in generale". E poi è arrivato l'incoraggiamento: “Anche quando tutto sta crollando, anche quando tutti vi dicono che non sta andando bene, che state fallendo, è proprio lì che dovete essere artisti. Si è artisti fino in fondo, non solo quando le cose non vanno bene. Sorridi.

Ti potrebbe interessare anche: “Pervertito”. Stefano De Martino non si dà pace. L’ex marito di Belen ha un problema enorme con le donne che ormai non riesce più a gestire. La sua confessione sconvolge