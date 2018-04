Enrico Mentana, si sa, ormai è una star dei social, oltre ad essere uno dei migliori giornalisti in assoluto. Ogni tanto, però, è costretto a subire attacchi pesantissimi. Le Iene, quindi, hanno deciso di fargli incontare una delle sue "hater", cioè di quelle che gliene dicono e scrivono di tutte dietro una tastiera. In un mondo che appare sempre più social, molte persone, forse insoddisfatte della propria vita, si sentono in dovere di attaccare ripetutamente i personaggi pubblici, spesso per futili motivi o per ragioni di invidia. Sono i cosiddetti haters, "odiatori digitali", che passano gran parte della loro giornata a contestare qualsiasi azione dei vip. Anche Enrico Mentana, direttore di TG LA 7, non è sfuggito all'attacco di alcuni "leoni da tastiera" e, grazie all'intervento di una Iena, è riuscito ad incontrare una delle sue più accanite contestatrici. La Iena Mary Sarnataro, infatti, ha deciso di fargli incontrare questa hater che gli rivolge quotidianamente insulti molto pesanti sui vari social network. (Continua a leggere dopo la foto)

Riuscirà l'hater a mantenere la spavalderia mostrata online o, trovandosi di fronte al proprio bersaglio preferito, deciderà di fare un passo indietro? Enrico Mentana si è trovato faccia a faccia con una sua "contestatrice online" molto agguerrita che, a causa di alcune teorie al limite della follia, non ha permesso che tra i due si instaurasse un dialogo pacifico e civile. Se, nella maggior parte dei casi, l'incontro tra il vip e l'hater di turno si conclude con una sorta di "riappacificazione forzata", ciò non è accaduto con il direttore del TG LA 7. Enrico Mentana, nonostante le frasi ingiuriose, nelle quali veniva tirata in ballo persino la religione della madre (ebrea), si era presentato all'incontro senza alcun intento bellicoso.

La donna, dopo aver inizialmente negato gli insulti via social a Mentana (nonostante le prove mostrate dalla Iena), in seguito ha sostenuto con veemenza delle tesi complottistiche che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti, interrompendo continuamente il giornalista e bloccando più volte il confronto. Ad un certo punto, il direttore ha abbandonato il tavolo, dichiarando di non voler in alcun modo assecondare i deliri della signora. Al termine della discussione, lo stesso Mentana, ha autorizzato la propria hater a continuare con gli insulti via social nei suoi confronti, consapevole, probabilmente, di trovarsi di fronte ad un "caso perso".

