Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni come “A parte te”, “Vietato morire” e “Piccola anima” è impegnato in un concerto. Quando su Canale5 ha inizio il nuovo appuntamento con Amici, più o meno negli stessi istanti il cantautore di origini albanesi dà il via al suo live al Forum di Assago di Milano. Sembra confermarlo lo stesso Meta sui social, in un post che contiene gli hashtag #Forum e #Nonabbiamoarmi, che è anche il titolo del suo terzo album di successo. Ermal Meta non è assente soltanto dalla quarta puntata di Amici 17 Serale. Il cantante dovrebbe rinunciare alla sua presenza in studio anche per il sesto appuntamento in onda sabato 12 maggio 2018. (Continua a leggere dopo la foto)

In questo caso, il motivo è da ricercare nella finalissima dell’Eurovision Song Contest 2018, a cui l’interprete partecipa insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018. Finalissima che in tale data viene anche trasmessa da RAI 1 con il commento di Federico Russo e Serena Rossi. Tra l’altro, l’appuntamento cade proprio di sabato 12 maggio, quando su Canale5 dovrebbe andare in onda un’altra delle nuove puntate del “Seralone” targato Maria De Filippi. Ma chi sostituisce Ermal Meta come giudice del Serale di Amici 2018? Nella conferenza stampa di presentazione del programma, Maria De Filippi ha pronunciato queste parole... (Continua a leggere dopo le foto)

“Quando Amoroso e Meta andranno via saranno sostituiti. Non vi diciamo i sostituti“. In queste ore, però, c’è chi ipotizza che almeno per questa sera il sostituto di Meta in Commissione Esterna possa essere Fedez. Il rapper dovrebbe essere ospite della trasmissione in collegamento e non in studio, con la produzione del talent di Canale5 che ha già annunciato la sua “partecipazione speciale” al programma. Vedremo se sarà Fedez oppure no l’artista scelto per sostituire il giurato assente.

Ti potrebbe interessare anche: "Ci sono donne e donnette". Amici, è bagarre social. Nel mirino sempre lei, Heather Parisi. Dopo la Ventura, un altro vip scende in campo contro la cantante e non le risparmia accuse pesanti. Un odio davvero sorprendente