Maria De Filippi e il suo programma ''Uomini e Donne'' sono visti come una sorta di ''riabilitazione'' o ''trampolino di lancio'' per la movimentata carriera nel mondo dello spettacolo. Da quando il primo ''trono'' è andato in onda, all'interno dello studio di U&D si sono susseguiti tantissimi personaggi tra tornisti, troniste, corteggiatori e opinionisti. Tra questi c'è l'indimenticabile Giorgio Alfieri. Nel 2004 lui, entrato come tronista, era uscito mano nella mano con Martina Luciani. Un amore litigarello ma autentico, tanto che nel 2008 è arrivata la figlia Asia. Poi le incomprensioni e i litigi hanno portato la coppia a lasciarsi – anche se nel 2014 Martina aveva raccontato di aver continuato a vedere Giorgio di nascosto fino a quel momento, poi le strade si sono definitivamente separate. ''L’incantesimo si è rotto con la convivenza, - ha detto Alfieri - sono iniziati disaccordi e amarezze costanti che generavano scontri quotidiani e inevitabilmente ci siamo allontanati". (Continua a leggere dopo la foto)

"Sono situazioni spiacevoli, che non vorresti, soprattutto quando in mezzo ci sono i figli''. Come racconta al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, è stata un po' dura spiegare la vicenda alla piccola Asia. Ma sia lui che Martina sono stati in grado di farle capire che i suoi genitori si vogliono bene. Durante l'intervista Giorgio ha voluto fare un appello a Maria De Filippi: ''Sono single da un paio di mesi. Quello di cui avrei bisogno oggi è spensieratezza e leggerezza, non è stato un periodo semplice ma sono sereno". (Continua a leggere dopo le foto)

"Mi piacerebbe tornare sul trono e rimettermi in gioco, vorrei tornare in azione. Tornare su quella sedia con la maturità di oggi sarebbe fantastico, mi entusiasma solo a dirlo. Anzi, concedetemi un appello a Maria De Filippi''. L’ex tronista ammette di essere felice a metà, poiché gli piace la sua vita e adora sua figlia, ma vorrebbe incontrare una donna per poter condividere tutto questo.

