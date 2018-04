Sono passati dieci anni dal "fenomeno Lecciso” ma il ricordo delle polemiche scatenate dai balletti imperfetti delle due sorelle pugliesi è ancora molto vivo. Loredana, da poco tornata sui giornali a causa della rottura da Al Nano Carrisi, dal quale ha avuto due figli, Jasmine e Al Nano jr. detto Bido, e Raffaella, che da quando il duetto ha smesso di esibirsi sul piccolo schermo è scomparsa dai radar. Le Kessler "di noialtri" divennero un vero fenomeno mediatico dopo il discussa separazione sbandierata in tv tra Loredana e Al Bano (i due, poi, erano tornati insieme). Oggi Raffaella gestisce alcuni negozi di scarpe e accessori tra Brindisi e Lecce. Il brand, nemmeno a dirlo, è ‘’Dada’umpa’’, la celebre canzone che intonavano le gemelle Kessler. Non solo. ‘’Sono responsabile dell'ufficio marketing dell'emittente televisiva privata Canale 8, - aveva detto la Lecciso - un impegno che porto avanti da sei anni, e che mi affascina tantissimo, perchè una televisione locale deve rappresentare un fondamentale veicolo di promozione e di crescita per il territorio, di concerto con gli enti locali. Un lavoro, che scindo con tutte le apparizioni fatte in passato in televisione, per me, un semplice momento di divertimento’’. (Continua a leggere dopo la foto)



‘’Ho chiuso con la tv? - aveva detto Raffaella ospite a Domenica In - In realtà non ho mai aperto con questo mondo. Mi era stata costruita un'etichetta, un vero fardello, che non sentivo mia. Ho continuato a studiare e ho discusso una tesi sul trash in televisione. Avevo così tanti elementi’’. "Appena Federica (la figlia ndr) - aveva detto la Lecciso a Lecce Prima - ha incominciato a frequentare la scuola materna, mi sono iscritta alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Lecce e dopo uno stop di qualche anno, ho ripreso gli studi con il traguardo della laurea ormai prossimo, distante due esami e la tesi". E infatti nel 2010 l’obiettivo è stato raggiunto. Raffaella si è laureata in Lettere e Filosofia all'Università del Salento con una tesi dal titolo: "Trash. Debolezza o forza dell'Occidente?". Il suo lavoro era stato premiato con il massimo punteggio accademico: 110 e lode.

"Mi sono sposata ad appena 18 anni, con Toti Bellone, noto giornalista de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, con il quale nonostante la differenza d'età, ho un rapporto di reciproco rispetto che aiuta a stare bene e a corroborare nel tempo l'affetto". "Con Federica, sempre molto critica nei mei confronti, ho instaurato un feeling molto più vicino al vincolo tipico della sorella maggiore con la più piccola, che al canonico legame di madre-figlia, tant'è che a volte - aveva concluso la sorella di Loredana Lecciso - non riesco a decifrare chi tra le due sia la sorella più grande".

