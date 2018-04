Trentacinque anni, abruzzese doc, Simone Coccia Colaiuta è stato più volte in televisione per merito della sua relazione con l'x senatrice - oggi deputata del Partito democratico - Stefania Pezzopane. La storia d'amore, i clamori della cronaca per la differenza d'età tra i due (la politica è più grande del fidanzato di ben 24 anni), si sono dibattuti più volte nei salotti televisivi e adesso che è un concorrente del Grande Fratello Nip, Simone è tornato alla ribalta. E con lui anche il suo passato da ''più bello d'Italia''. La vicenda è tornata di attualità al Grande Fratello quando Simona Izzo, nel corso dell’ultima puntata ha domandato a Simone con chi avesse gareggiato nel concorso Il più bello d’Italia. Una domanda che ha sollevato dubbi tra il pubblico e che non è sfuggita ai segugi di Striscia. Simone Coccia Colaiuta, compagno della senatrice Stefania Pezzopane, dichiarò nel 2014 di essersi classificato secondo al concorso che ogni anno elegge l’uomo più bello d’Italia. Ebbene, così non sarebbe e Striscia la notizia, che se ne era già occupata nel 2015, manda in onda un servizio che fa chiarezza sull’accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)



Del caso si era occupata già Striscia la Notizia nel 2015. Pare che Simone, all’epoca, si fosse appropriato di una fascia solo allo scopo di scattarsi la foto che poi avrebbe pubblicato su Facebook. “Al termine della manifestazione, durante la premiazione, uno dei candidati alla finale nazionale si è impossessato di una fascia da finalista nazionale che non aveva vinto. È salita sul palco anche la sua fidanzata, la senatrice Stefania Pezzopane, e hanno scattato delle foto come se fosse uno dei vincitori, foto che sono state pubblicate su Facebook e su internet in generale”.

Nel 2015 la Pezzopane aveva detto: ''Non ha mentito affatto. La fascia l'ha avuta sul palco dallo sponsor di cui è testimonial. lo hanno visto tutti. La fascia gliel'ha messa il presentatore della serata più di un mese fa. Solo che il concorso non se lo fila nessuno e quel vecchio cerca pubblicità per un concorso ormai decadente. Ciao. Buonanotte''. Insomma la notizia della vittoria di Simone Coccia Colaiuta era circolata ma era soltanto una bufala. ''Questo è stato un mio errore e lo ammetto. Un’emozione…'', aveva dichiarato lo stesso Colaiuta.

“Simone ma che hai detto?!”. Gf: è già squalifica. Coccia Colaiuta ha esagerato ed è stato smascherato da Striscia la Notizia. Barbara D’Urso non perde tempo: “Verificherò, non sono una svicolona”