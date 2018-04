Ancora tensione alle stelle al Grande Fratello Nip. Dopo le liti tra Baye Dame e il resto del gruppo con Aida Nizar e Alberto Mezzetti, quello che sembrava un "bel" gruppo affiatato di maschi alfa sembra stia iniziando a sgretolarsi. La vicinanza tra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti ha catalizzato l'attenzione degli inquilini e ieri mattina i ragazzi hanno commentato ciò che hanno visto durante la notte. Entrambi hanno negato ci sia stato altro, ma Danilo ha fatto notare a Luigi che questo atteggiamento non piacerà al pubblico in quanto manca di rispetto verso la sua fidanzata, la modella croata Nina Moric. "Sì, ho dormito sopra le coperte - ha risposto stizzito Luigi Favoloso - Facendole mettere una tuta enorme, che c'è di male?". "Per me non è una cosa normale" ha ribadito Danilo, ma Luigi non ammette giudizi: "Per me è una cosa normalissima, per come sta la mia vita fuori da qui ci sta". L'ultima parola, però, è di Danilo. Il concorrente romano non ha apprezzato il comportamento di Luigi Favoloso, fidanzato da anni con la modella croata Nina Moric: "Hai la coscienza sporca". (Continua a leggere dopo la foto)



Il commento sfocia in un battibecco tra Luigi e Danilo per gli atteggiamenti troppo intimi tra lui e Patrizia. Luigi conclude dicendo a Danilo che è troppo polemico. ''Ho solo bisogno di affetto e tu subito a puntare il dito". Ma nessuno, proprio nessuno, toglie dalla testa di Danilo, l'idea che Luigi sia già molto preoccupato per la prossima puntata e anche lui lo è per il compagno di avventura. ''Mi ha scassato con tutte ste menate. - ha risposto Luigi Favoloso - Quello è menomato proprio, è malato di mente nel cervello, è proprio scem*, scem* forte, quello è più malato di mente di Alberto e quell'altra. Ve lo dico io che lo nasconde meglio di lei, ma è peggio di loro, è pazzo. Lui è un deficiente. Mi ha rotto il caz*o''.

''Tu sei un fijo scem* sei bugiardo, dici le stron*ate. ma chi te se incu*a'', ha risposto Danilo Aquino alle accuse del fidanzato di Nina Moric. Insomma pare che l'amicizia tra loro stia attraversando un momento decisamente poco sereno, nonostante la grande complicità iniziale. Nel frattempo, lontana dalla Casa ma presente sui social, Nina Moric sembra decisa a voler chiudere la sua relazione. "Non è colpa della ragazza, non buttate sempre in mezzo le donne, Lei non c'entra nulla, è stato lui. Dov'è finita la solidarietà femminile se questi uomini non riescono a trattenere il testosterone". E, ad un utente che le ha chiesto se al teatrino a cui stiamo assistendo sia orchestrato per business, la Moric ha replicato: "La mia dignità non è in vendita, lo lascio andare".

