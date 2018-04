L'amore tra un padre e una figlia può essere veramente speciale e unico. Alcune persone sostengono che di fronte a relazioni così intense e speciali è come se due anime si fossero ritrovate in un eterno cercarsi: dai tempi più antichi, fino al nuovo incontro è come se alcune persone avessero la fortuna di incontrarsi sempre, perché il loro amore è eterno. Anche se queste sembrano (belle) fantasie, delle volte capita che alcuni esseri umani siano legati da un amore superiore, così come è capitato a Hailee Stender e al suo papà John. La donna ha 30 anni e vive nello stato americano dell'Ohio. Ha la fortuna di avere una famiglia molto unita e con il padre ha sempre avuto un rapporto speciale. Poi un giorno l'uomo ha iniziato a stare male e da lì è iniziato un lungo calvario di visite mediche ed esami diagnostici, fino a quando è arrivata la terribile diagnosi. John aveva una malattia grave e stava morendo a causa di una grave insufficienza renale. Ma Hailee non aveva intenzione di arrendersi e per questo motivo ha preso una decisione epocale. (continua dopo la foto)

La 30enne americana ha infatti letteralmente salvato la vita al padre, dal momento che non ha esitato neanche per un attimo e ha deciso di donargli uno dei suoi reni. Inizialmente c'erano molti dubbi, non si sapeva se sarebbero stati compatibili. Così l'attesa delle analisi è stata particolarmente snervante, ma poi è arrivata la bellissima notizia: l'operazione era possibile, oltre che auspicabile. I due sono stati operati insieme al Cleveland Clinic Hospital in Ohio, USA. Alla ragazza è stato tolto il rene e al padre è stato fatto il trapianto. Subito dopo il duplice intervento la giovane si è alzata ed è andata a trovare il padre e i due si sono sciolti in un pianto liberatorio. "Sono così onorata di aver contribuito a salvargli la vita - ha dichiarato la ragazza al Mirror -, il nostro ora è più di un legame di sangue".

Hailee è l'unica figlia biologica del'uomo, la ragazza ha infatti altri due fratelli che sono stati adottati. Anche loro sono legatissimi a John e hanno seguito tutta la vicenda con grandissimo pathos e partecipazione. Ora il loro papà è in fase di ripresa, strettamente monitorato dai medici per evitare che possano esserci casi di rigetto o infezione ma sembrano comunque essere ottimisti. Il gesto della 30enne è stato molto coraggioso perché, sebbene si possa vivere tranquillamente senza un rene, le conseguenze e i cambiamenti nella vita quotidiana saranno molti ma la giovane è ben felice di affrontarli dopo aver salvato la vita al padre.

