A tutti è subito sembrata forte ed esuberante, la tipica ragazza che sa il fatto suo. Ma le cose invece stanno diversamente e oggi all'interno della casa del grande fratello 15 lo ha dimostrato, esponendosi con tutte le sue fragilità. I ricordi, le problematiche familiari possono essere pesanti per tutti e così è anche per Patrizia Bonetti che si è lasciata andare in modo sommesso e rattristato per via del padre. La studentessa si è sfogata, infatti, scoppiando letteralmente in lacrime. La gieffina sta attraversando un momento difficile e ha deciso di non nascondere i suoi sentimenti ai coinquilini con cui condivide questa avventura. Quindi, davanti a Luigi Favoloso con cui ha stretto una tenera amicizia, si è lasciata andare in merito al rapporto che ha con suo padre. Davanti alle telecamere del Grande Fratello 15, la Bonetti ha rivelato di non essere mai riuscita a conquistare le attenzioni dell’uomo, e di questo ha sempre sofferto molto. Una amore padre-figlia che non è mai stato come lei avrebbe voluto. (continua dopo la foto)

Patrizia, giovane studentessa che ha subito colpito i telespettatori per il suo fascino e un carattere speciale, ha rivelato un inaspettato lato di sé. Dopo essersi confidata nei giorni scorsi in merito alle presunte violenze subite da un suo ex fidanzato, stavolta parla del difficile rapporto con suo padre. “Non ho voglia di uscire per sentirmi insultare da mio padre. Insultarmi è quello che fa da quando sono nata, è l’unica cosa che sa fare”, ha rivelato la giovane con le lacrime agli occhi. Luigi Favoloso cerca di consolarla, ma lei ha proseguito: “Non mi ha mai detto che è orgoglioso di me, non mi ha mai detto che mi vuole bene. Faccio un’università difficilissima, mi sto per laureare, lui non mi ha mai detto brava in tre anni".

"Quando vado a casa - ha continuato Patrizia-, quelle poche volte che c’è, perché tanto non c’è mai, mi guarda e mi fa ‘Ti posso dire onestamente che averti in casa è orribile? Perché non te ne vai?’ e mi fa un biglietto”. Inutili i tentativi di Luigi, che le consiglia di lasciar perdere suo padre e di non starci male. Patrizia infatti ha sempre cercato di attirare l’attenzione del papà e di farsi apprezzare da lui: “Ha 73 anni, è una persona con una mentalità molto lineare, chiusa. Io ne soffro tanto, lui mi odia, mi guarda e mi schifa. Sono stata in ospedale ricoverata per sei mesi, non mi è mai venuto a trovare. Lui negli ospedali non ci entra, gli mettono negatività, non gli piacciono vedere le persone deboli”.

