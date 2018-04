Se vi eravate scandalizzati con L'Isola dei Famosi, guardando il Grande Fratello Vip vi sembrerà che quello della Marcuzzi era il reality delle educande. La prima settimana nella casa è stata piena di colpi di scena, ma soprattutto di momenti di tensione. In particolare non si fa che parlare dello scontro molto forte che c'è stato tra Baye Dame e Aida Nizar, tra i due sono volati paroloni veramente esagerati: "Te sfonno" le ha detto lui davanti allo sportello del frigorifero, quando la spagnola voleva solo mangiare una coppa di tiramisù. Da lì la situazione è degenerata. A scendere in campo è stato poi anche Luigi Mario Favoloso. Che alla concorrente ha detto parole decisamente oltre ogni limite: "Aida mi ecciti, non mi toccare. Sono qui e non posso masturbarmi, non ho avuto rapporti con nessuna ragazza, se tu mi tocchi mi ecciti. Sono in astinenza, se tu mi tocchi, mi ecciti. E non dormo se mi tocchi". Da lì la situazione ha continuato a peggiorare in modo assurdo. Sempre davanti al frigo è stato generato un nuovo confronto verbale, trasceso inesorabilmente in un fiume di offese. (continua dopo la foto)



Poco dopo, in giardino, Favoloso ha commentato con Patrizia Bonetti, la ragazza con la quale sta vivendo una particolare sintonia, lo scontro con Aida: "Oggi gliene abbiamo dette di tutti i colori, le ho detto di non mettermi le mani addosso perché mi stavo eccitando, le ho detto che puzza di merda, si è data una bella regolata stasera, che testa di cazzo". E come se non bastasse, gli internauti hanno fatto notare che il giorno della liberazione nazionale, avrebbe anche aggiunto : "Ecco perché sono nervoso, oggi è il 25 aprile, una festa sbagliata". E se c'è tutta una fetta di casa dalla parte di Luigi Mario Favoloso, dalla parte di Aida Nizar ci sono sicuramente Alberto Mezzetti e Simone Coccia, convinti che si stia attuando una logica da branco poco opportuna e per niente condivisa dal pubblico a casa.

Favoloso: mia madre ha 47 anni, devi vedere che culo che ha, mica come questa merda

"Prendi i latticini così puoi farti la cacca addosso"

Baye : sei una cagna Poi Aida allude a delle violenze fisiche da parte di baye#GF15 #iostoconaida pic.twitter.com/yWNZg7qinf — Andrea Occhionero (@andyjobs96) 25 aprile 2018

Simone conferma che ieri notte, quando avevano ormai staccato la diretta, Aida e Alberto sono stati messi al muro dal gruppo #GF15 pic.twitter.com/n7yOvuSeKJ — Silviå (@shadowhuntears) 26 aprile 2018

Luigi Mario Favoloso sparla e prende in giro Aida Nizar: "Oggi gliene abbiamo dette di tutti i colori, le ho detto di non mettermi le mani addosso perché mi stavo eccitando, le ho detto che puzza di merda, si è data una bella regolata stasera, che testa di cazzo"#GF15 pic.twitter.com/d7CDuGCYVN — LALLERO (@SeeLallero) 25 aprile 2018





È così, infatti, che Simone si è espresso con Alberto durante una lunga chiacchierata in giardino, avvenuta dopo gli scontri. "Al Grande Fratello hanno escluso per bestemmia, istigazione al razzismo e alla violenza psico-fisica. Quello che è successo ieri, che hanno portato Aida in un angolo e te in un altro, non va bene. Gli italiani vedono. Loro giustamente dicono la sera non c’è la diretta notturna, ma la gente poi comincia a contestare in massa, per far rispettare i diritti della televisione, cioè che a tutto c’è un limite. quello che è forte, nella vita, non è quello che dà ma quello che incassa, ricordatelo".

