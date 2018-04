È uno dei volti più amati della tv: garbo, eleganza e simpatia sono i tratti distintivi di Amadeus che però adesso ha portato una piccola ombra nel cuore dei fan. Il conduttore infatti ha deciso di dire addio a Reazione a catena, il programma che da quattro anni a questa parte presenta con grande successo di pubblico. A quanto dicono le voci di corridoio ci sarebbe già un sostituto pronto a prendere il suo posto e si tratterebbe di Gabriele Corsi. Il programma registrato presso gli studi Rai di Napoli si prepara a tornare sul piccolo schermo con registrazioni al via dal 7 maggio per un inizio di messa in onda che, secondo la fonte, è previsto per lunedì 4 giugno. Vedremo quindi come sarà questo passaggio di testimone al timone del game show basato sull’enigmistica, mentre l’ex padrone di casa sarà impegnato con il talent show Ora o mai più, dedicato alle meteore del panorama musicale basato sul vecchio target di Music Farm. Sia il conduttore Amadeus, che il conduttore Gabriele Corsi, questa estate si dedicheranno quindi a due nuovi progetti. Corsi è approdato al timone di Reazione a catena dopo diversi anni di gavetta tra teatro, cinema e, soprattutto, televisione. (continua dopo la foto)



Gabriele Corsi con Furio Corsetti e Giorgio Daviddi ha formato il Trio Medusa. Insieme hanno preso parte a trasmissioni come Quelli che il calcio, Trio Medusa late show e Le Iene. Senza i due amici e colleghi, invece, si è occupato della conduzione di Take me out e Piccoli giganti su Real Time. Per la Rai ha già condotto Boss in incognito, oltre ad aver preso parte a fiction come ‘Il maresciallo Rocca' e ‘Una donna per amico 3'. Il programma di intrattenimento andrà in onda a partire dalla prima settimana di giugno e come sempre si collocherà nella fascia preserale. Reazione a catena andrà in onda subito dopo la puntata in versione estiva de La vita in diretta – condotta da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli – e poco prima del tg1 delle ore 20.

La prima puntata di Reazione a catena è andata in onda nel 2007. A condurre quella primissima edizione fu Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Il cantante è rimasto al timone delle prime tre edizioni, con un discreto successo. A partire dal 2010 e fino al 2013, ha ceduto il passo a Pino Insegno e dal 2014 al 2017, infine, è stato Amadeus il volto di Reazione a catena. Il programma è stato in grado di intrattenere il pubblico di Rai1 con giochi come L'intesa vincente o Una tira l'altra, che spesso sono commentatissimi anche sui social.

