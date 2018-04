È stato uno scandalo che ha fatto gridare alla 'cacciata' immediata. I fan del grande fratello sono rimasti di stucco di fronte a una delle scene più brutte della storia del reality. La scena del 25 aprile tra Baye Dame e Aida Nizar ha scatenato una mare di commenti negativi. Il ragazzo infatti ha assunto dei toni decisamente esagerati di fronte alla spagnola che voleva mangiare il tiramisù, insomma una reazione che da più parti è stata considerata indecente. Dentro la casa, in queste ore i malumori sono cresciuti sempre più, i concorrenti sono inquieti e non si respira per nulla un bel clima. Soprattutto dopo che l'affare tiramisù è stato attenzionato dal Gf. Il comunicato ufficiale, che invitata i concorrenti a moderare i toni, inviato ai ragazzi da parte della produzione ha avuto il merito di indurre tutti a riflettere sull’accaduto. Il primo a ritornare sui suoi passi e a mostrarsi pentito dopo lo scontro con Aida Nizar è stato Baye Dame, uno dei protagonisti indiscussi degli scontri di questi giorni. Il ragazzo, infatti, in lacrime ha condannato ogni tipo di violenza, mostrandosi poi molto pentito per l’atteggiamento avuto nei confronti della Nizar. (continua dopo la foto)



Come mostrato oggi durante il day time l’avvertimento del Grande Fratello e la possibilità di essere presto ammonito per l’aggressione verbale ad Aida ha spinto Baye Dame a riflettere e ad analizzare criticamente il suo comportamento un po' troppo eccessivo, soprattutto per una questione così banale. “Ho reagito male perché non mi sono saputo controllare e la violenza è degli ignoranti” ha detto lui in lacrime in confessionale. Sempre piangendo, poi, Baye ha anche aggiunto: “Ho sbagliato!”. Insomma, in tanto hanno detto che ci poteva pensare prima e che tutto quell'astio è stato indecente, oltre ad aver sobillato i comportamenti aggressivi anche degli altri concorrenti.

Barbara D'Urso è stata piuttosto severa nei riguardi di questo comportamento. Come molti probabilmente già sanno, la conduttrice del Gf ieri durante la puntata di Pomeriggio 5 aveva criticato senza mezzi termini il comportamento di Baye. Carmelita, poi, ha condannato ogni tipo di violenza verbale e fisica e, proprio per questo motivo, ha fatto sapere ai telespettatori di essere intenzionata a prendere (insieme al Gf) dei seri provvedimenti contro il concorrente. La decisione ufficiale, probabilmente, arriverà lunedì sera in diretta ma tutti ad oggi, sia fuori che dentro la Casa, non sembrano avere dubbi: Baye probabilmente verrà buttato fuori dai giochi.

