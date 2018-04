Con il 67% dei voti, Nino ''Gaspare'' Formicola ha vinto l'ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Contro Bianca Atzei, il comico e si è aggiudicato il montepremi. Aveva partecipato all'Isola ''per ricordare che non sono morto'' insieme al suo compagno di lavoro di una vita, e ci è riuscito: il pubblico lo ha sempre premiato, televoto dopo televoto, fino alla vittoria che sembra aver sorpreso anche lui. In un'intervista concessa a ''Tv, sorrisi e canzoni'', il comico ha raccontato anche come utilizzerà il denaro arrivato dalla vincita del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. "Con i soldi vinti? Ci pagherò i debiti, molto semplicemente. Da quando Andrea (Brambilla, in arte Zuzzurro, storico compagno comico di Gaspare) mi ha lasciato è stata una voragine", ha spiegato il 64enne Formicola a Tv, Sorrisi e Canzoni. Quella di Nino Formicola è stata la vittoria dell'esperienza, ma anche della leggerezza e dell’ironia. E anche una vittoria che alla fine ha messo d'accordo tutti. Su un ritorno in tv l'ex naufrago ha detto: "Non mi illudo che sia facile, non sono né stupido né megalomane. La tv è cambiata e non si può riportarla indietro a 30 anni fa, ai tempi di 'Drive In' o 'Emilio''. (Continua a leggere dopo la foto)



''Poi io guardo sempre al futuro: - ha spiegato Nino - ho quasi 65 anni e mi sono messo a scoprire i computer quando nessuno dei miei coetanei ci pensava. Ne ho fusi due, ma ora sono uno smanettone". E sulla prospettiva di fare l'opinionista all'Isola dei Famosi, come Daniele Bossari, ospite in tutte le puntate del reality vinto da Nino, dice: "Sì, mi divertirebbe. Ma dovrebbero lasciarmi carta bianca, dovrei dire tutto ciò che penso. Anche perché, se non lo dico, me lo si legge in faccia". E il teatro?: "Riprenderò la tournée di ''Sabbie mobili'', una commedia che ho scritto 28 anni fa con Carlo Pistarino. Non abbandonerò mai il teatro, un comico vero si giudica dal vivo". Nino Formicola è nato a Milano il 12 giugno 1953. Finito il liceo classico si iscrive a medicina, ma la passione per il teatro lo spinge in un'altra direzione. Nel 1976 incontra Andrea Brambilla, al suo fianco per quarant'anni nell'indimenticabile coppia Zuzzurro e Gaspare.

I partono dai cabaret milanesi (Il Refettorio e il Derby), passando per il teatro, le TV locali (La Sberla, Buccia di Banana, Non lo Sapessi ma lo So,) per arrivare al successo nazionali in tv (Drive In, Festival, Emilio, la sit-com di Andy & Norman, Di Domenica–Il Gioco Dei Nove Di Zuzzurro e Gaspare, Zelig) e in teatro (Piume, La Strana Coppia, Letto A Tre Piazze con Heather Parisi, Rumori Fuori Scena, Alarms e Cena Dei Cretini). A ottobre 2013, dopo la scomparsa di Andrea Brambilla, Formicola prosegue da solo nella commedia Forbici e follia con Roberto Ciufoli, Max Pisu, Nini Salerno, che girerà in tournée fino a marzo 2016. Pubblica con Rizzoli Io sono quello senza barba la biografia di Zuzzurro&Gaspare. Nella stagione 2016/2017 è protagonista con Corrado Tedeschi della commedia Il conto è servito e del corto USB 5.0 del regista Giuseppe Piva. Per partecipare a L’Isola ha interrotto le repliche milanesi di Sabbie Mobili con Roberto Ciufoli e Max Pisu.

