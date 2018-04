Nella casa del Grande Fratello ne succedono di tutti i colori. il programma è appena iniziato, ma gli inquilini hanno già iniziato a distinguersi in varie 'trashate' degne di nota, per gli amanti del genere. Ultimamente una lite furiosa tra Aida e Baye per via di un tiramisù ha fatto girare tutti i riflettori sul reality, un po' in stile occhio di Mordor. Fatto sta che la cosa non è piaciuta a nessuno e che l'atteggiamento aggressivo a casa non è piaciuto a nessuno, ma soprattutto i commenti crudeli fatti dai concorrenti nei confronti della concorrente spagnola sono (oltre che irripetibili) stati ritenuti orribili. Ma al Gf non è solo maleducazione e aggressività. Nella casa più spiata d'Italia ci sono anche rivelazioni succose e, diciamolo, leggere. Insomma, è uscita fuori una di quelle cose che piace sentire. una di quelle cose che fa sorridere: un po' di 'sano' gossip.a regalare una succosa rivelazione è stato Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. (continua dopo la foto)



A quanto pare che il pubblico di Canale 5 ha seriamente rischiato di vedere il biondone alla corte di Queen Mary. Infatti, durante una chiacchierata nella serata di mercoledì 25 aprile con Simone Coccia Colaiuta e Aida Nizar, il gieffino ha infatti rivelato di aver rifiutato di partecipare a Uomini e Donne. La cosa ovviamente è risultata strana a tutti viato che in lui è evidente il desiderio di emergere nel mondo dello spettacolo. Inoltre, tanti fan del programma hanno sottolineato una somiglianza notevole tra lui e Marco Firpo dell'Over: "Mi volevano sul trono, ma io ho detto di no, non mi piace. Io voglio fare l’Isola dei Famosi". In effetti, come tronista ci poteva stare, ma il giovane evidentemente vuole farso conoscere sotto altri aspetti. Negli ultimi giorni, è nata una progressiva vicinanza e intimità tra Alberto e Aida Nizar, la tanto osteggiata concorrente iberica che è entrata nella seconda puntata e che ha sconvolto gli equilibri dello show.

Quasi tutti i concorrenti sono schierati contro Aida, in primis Baye Dame che ha attaccato violentemente la Nizar tanto da essere a rischio squalifica. Lo stesso Baye ha chiesto che sia Aida che Alberto vengano mandati via: "Qua l'unico provvedimento che devono prendere è buttarli fuori tutti e due". Le liti con gli altri inquilini del GfSin dall'inizio del reality, Alberto ha faticato ad adattarsi al clima della Casa, tanto da pensare all'abbandono. Il prestante capellone laziale si è scontrato con alcuni compagni, a partire dall'acceso diverbio con Lucia Barbieri, che ha perso la pazienza con lui: "Cuci quella bocca, sono stufa di sentirti". Vivace anche la lite con Danilo Aquino, che per giunta lo ha accusato di rubare le sigarette agli altri inquilini.

