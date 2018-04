''Ci siamo fatti travolgere dai guai dimenticando quello che voleva dire stare insieme. Io ho capito delle cose che non mi vanno più bene e ho deciso di cambiarle nella mia vita''. Erano state queste le sue parole poche giorni fa. Parole che non lasciano spazio a dubbi e che fanno capire come la storia sia bella che finita da un pezzo. Un colpo durissimo per lei, che di sicuro non se lo aspettava, e per i telespettatori del Grande Fratello che certo non si aspettavano un epilogo del genere. A parlare è Luigi Favoloso il fidanzato (ex?) di Nina Moric. Sì perché da quanto ha conosciuto Patrizia Bonetti il bel Luigi, che fa coppia con la modella croata da 4 anni, è andato in confusione. Il napoletano in un Confessionale ha chiesto un segnale da parte della Moric, magari qualcosa che possa confermare l’amore dell’ex moglie di Corona. “Luigi ha chiesto un segnale e nella puntata di lunedì lo avrà“, ha svelato la d’Urso. Intanto Nina Moric si è espressa sui social network: la donna ha condannato il comportamento del fidanzato Luigi Mario Favoloso. “Non conosco la persona con la quale ho passato gli ultimi quattro anni della mia vita. (Continua dopo la foto)



Sicuramente il dolore per mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio. Ma quando se ne è andato mi aveva detto che mi ama da morire, che senza di me non può vivere…Sto guardando una persona che non conosco”, ha scritto Nina su Instagram. E dire che poche settimane fa il giovane aveva voluto fare una dedica dolcissima alla sua Nina. “Era un giovedì di esattamente 6 mesi fa, ti ho voluta, ti ho desiderata, finalmente eri lì con me”, aveva scritto Luigi sui social. “Tanti non sanno quanto sia potuto essere difficile, tanti non sanno quanto sei capace di influire sul mio umore, mi hai dato buone ragioni per sentirmi il più fortunato del mondo, altre volte mi hai reso l’uomo più incazzato del pianeta,

ma mai e dico mai una volta mi hai dato un motivo per smettere di amarti… Vorrei che certe notti non finissero mai, come il mio amore, quello non finirà mai.. Ti amo piccola, ti amo Nina…”. "Me and my Favoloso", scherzava la showgirl sui social con un gioco di parole condito da tanti, tantissimi cuoricini, pubblicando uno scatto che la mostrava in compagnia di Luigi. Sembra ormai una vita fa. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

Ti potrebbe interessare: “Io…”. Lite al Grande Fratello, parola a Barbara D’Urso: arrabbiata e sconvolta per la rissa sfiorata tra Baye e Aida, la conduttrice sbotta e dice la sua. Si prevedono scintille