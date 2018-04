Se n'è parlato così tanto che non manca più alcun dettaglio nella storia tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco è sempre schivo sulla sua vita privata ma quando il gossip ha iniziato ad interessarsi al triangolo, e Loredana ha accettato ospitate in televisione per dire la sua, è addirittura intervenuto in diretta telefonica a ''Storie Italiane'' per mettere la parola fine ai pettegolezzi e a una storia che più mediatica non si può. “Ormai Loredana e io ci siamo lasciati, e io non voglio neanche sentirla al telefono, almeno adesso. Ma, se tra noi è finita, non è per Romina. Se n’è andata a dicembre, ha fatto la sua scelta”. “Io penso che il carattere mio e quello di Loredana siano incompatibili. - aveva sentenziato Al Bano - Non solo: io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto. Ma, sia ben chiaro, non sto accusando Loredana!”. (Continua a leggere dopo la foto)



Lei è andata da Barbara D’Urso per controribattere e accusare Al Bano e Romina di aver anticipato i tempi presentandosi insieme a ''Ballando con le stelle'' e accendendo la curiosità del gossip. “Romina ha oltrepassato il limite dell’ambito lavorativo. Ha fatto esternazioni che non c’entravano niente col lavoro. Sono stati lesi i miei sentimenti. E Albano non ha preso posizione, non ha badato al mio malessere”, ha confidato di fronte alle telecamere. “Mi ha dato fastidio. L’esibizione è stata prematura per il resto della famiglia. Non erano lì per cantare bensì per ballare. Si poteva aspettare qualche settimana”, aveva spiegato la Lecciso.

Loredana non aveva inoltre apprezzato un post su Instagram di Romina. Nel post incriminato la Power invita i giornalisti e chi lavora in tv a prestare attenzione alla salute precaria di Albano. “Prima vanno a ballare insieme in un programma tv e poi si lamentano?” ha osservato la leccese. Adesso anche Alfonso Signorini confida qualcosa di scomodo su Romina Power. Il giornalista ha rivelato un veto imposto dalla cantante americana a chiunque avesse voluto una sua intervista. Su Chi l'opinionista svela: "Nelle sue prossime apparizioni televisive o sui giornali nessuno potrà chiederle di Loredana Lecciso. Altrimenti niente intervista”. La cantante americana preferisce non parlare della sua (ex) rivale in amore.

