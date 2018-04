La nuova edizione del Grande Fratello Nip è stata 'agitata' fin dal primo giorno. Prima le accuse di razzismo arrivate all'indirizzo di Danilo Aquino, poi la lite tra Lucia Bramieri e Alberto e quella tra Baye Dame e Patrizia Bonetti, colpevole di aver sprecato una fetta di pane per costruire un paio di occhiali. A destabilizzare gli equilibri della casa ci ha pensato Aida Nizar con la sua esuberanza. La concorrente è stata subito presa di mira dalla maggior parte degli inquilini e mercoledì 25 aprile si è scatenato il finimondo. I toni si sono alzati subito, non sono mancate le urla e tutti si sono schierati contro la spagnola. Aida aveva deciso di mangiare con anticipo la sua porzione di tiramisù e Baye ha tentato di bloccarla prendendola a urla e alitandole in faccia. "Ti prendo e t’attacco al muro, vattene, levati dal cazzo. Ti sfondo, sei ridicola, buffona, vattene a casa", le ha iniziato a gridare contro Baye Dame. Con le mani in viso, intimorita e senza che nessuno si mettesse in mezzo per aiutarla, Aida è rimasta impietrita davanti allo sguardo quasi divertito degli altri concorrenti del Grande Fratello. (Continua a leggere dopo la foto)



Il concorrente è stato richiamato in confessionale mali insulti nei confronti di Aida non sono certo terminati lì. "Quelle come te a Roma le bruciano", le ha detto Filippo. Patrizia l’ha definita un "aborto cacato da un cervello malato". E Luigi Favoloso l'ha invece minacciata: "Ti mettiamo una scopa su per il culo così inizi a pulire casa". E una volta uscito dal confessionale, Baye Dame ha ribadito: "Mo' ti ammazziamo noi". Sui social i telespettatori si sono detti scioccati per la reazione del giovane e ne hanno chiesto l'immediata esclusione dai giochi. ''Questo è bullismo, ma come si permette di aggredire una persona così''; ''Vergogna Baye! Fuori subito"; ''"Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti per quel maleducato e rissoso di Baye".

Durante il day time del 27 aprile il Grande Fratello ha richiamato gli inquilini per leggere il comunicato sulla lite accaduta tra Baye e Aida. ''Si richiede indispensabile il richiamo ad una regola indispensabile di questo programma - ha letto Lucia Bramieri - tutto deve essere affrontato secondo le regole basi di civiltà e convivenza. Esiste un limite che il Grande Fratello non è disposto a tollerare e superare. Nessun comportamento può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali. Il Grande Fratello - ha detto in conclusione - si riserva al momento opportuno di prendere provvedimenti disciplinari''.

