La lite al Grande Fratello tra Baye Dame e Aida Nizar ha sconvolto un po' tutti, anche coloro che non seguono il reality show. Come Ermal Meta. Il cantante e commissario di Amici 17 con la sincerità che lo contraddistingue ha scritto: ''Tutti contrari al bullismo, ma poi permettiamo che accada in tv. Non si fosse capito bene come funziona #miseriaezeronobiltà''. Anche Cristiano Malgioglio aveva deciso di schierarsi contro il giovane italo-senegalese. ''Baye troppo aggressivo...non mi piace affatto...- ha scritto il cantautore e opinionista del Grande Fratello Nip - usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati'', aveva scritto l'ex concorrente del Grande Fratello Vip taggando Barbara D'Urso, e gli account di Canale 5 e Mediaset. Sul fatto è intervenuta anche Barbara D'Urso. La conduttrice del Grande Fratello, durante la puntata di ''Pomeriggio Cinque'' ha voluto dire la sua sulla lite avvenuta mercoledì 25 aprile tra Baye Dame e la spagnola Aida Nizar, che spesso è stata ospite dei suoi salotti.



''Ieri ero a casa e ho visto quanto accaduto tra Baye Dame e Aida. Per me è inaccettabile. Ho chiesto al Grande Fratello di prendere dei provvedimenti. Questi provvedimenti vi verranno presto comunicati. Perché io non ci sto'', ha spiegato Barbara D'Urso durante la puntata di ''Pomeriggio Cinque''. A quanto detto da Carmelita, bisognerà aspettare lunedì sera - durante la puntata in diretta - per capire se Baye Dame verrà squalificato al Grande Fratello oppure se ci sarà un altro tipo di provvedimento. La lite tra Baye Dame e Aida Nizar è avvenuta il 25 aprile Ha preso subito dei colori e dei toni troppo accesi, non sono mancate le urla e tutti si sono schierati contro la spagnola. I ragazzi avevano preparato i tiramisù per il giorno di festa, quando Aida ha deciso che non avrebbe aspettato gli altri per mangiarlo, così se l'è preso e portato in camera. Ma qui è successo di tutto.

Baye Dame l'ha inseguita urlandole contro "lascialo". "Ti prendo e t’attacco al muro, vattene, levati dal cazzo. Ti sfondo, sei ridicola, buffona, vattene a casa", le ha iniziato a gridare contro Baye Dame, alitandole volontariamente e più volte in faccia. Con le mani in viso, intimorita e senza che nessuno si mettesse in mezzo per aiutarla, Aida è rimasta impietrita davanti allo sguardo quasi divertito degli altri concorrenti del Grande Fratello. Il concorrente è stato richiamato in confessionale mali insulti nei confronti di Aida non sono certo terminati lì. "Quelle come te a Roma le bruciano", le ha detto Filippo. Patrizia l’ha definita un "aborto cacato da un cervello malato". E Luigi Favoloso l'ha invece minacciata: "Ti mettiamo una scopa su per il culo così inizi a pulire casa". E una volta uscito dal confessionale, Baye Dame ha ribadito: "Mo' ti ammazziamo noi".

