Il settimanale Oggi ha raccontato l'ultimo retroscena su una delle rivalità più chiacchierate del piccolo schermo, quella tra Federica Panicucci e Barbara D'Urso. Federica è al 2011 è al timone di Mattino 5, programma contenitore nato nel 2008 e condotto nella prima edizione da Barbara D'Urso e Claudio Brachino. Negli anni la conduzione è poi sempre rimasta nella mani della Panicucci, mentre la D'Urso è andata avanti con ''Pomeriggio 5'', ''Grande Fratello'' e ''Domenica Live'', programmi che in fatto di ascolti l'hanno sempre premiata. Proprio come è successo per L'Isola dei Famosi, "Mattino 5" deve dedicare la sua fascia quotidiana anche al Grande Fratello, una circostanza che però non farebbe piacere alla Panicucci che avrebbe chiesto di essere esonerata dal farlo. La cosa, sempre secondo quanto riportato dal settimanale di gossip, non sarebbe piaciuta ai dirigenti Mediaset e la Panicucci si sarebbe ritrovata con un secco ''no''. Il reality show condotto da Barbara D'Urso è infatti uno dei programmi che in questo periodo riesce a portare in alto gli ascolti del Biscione e Federica ha il dovere di parlarne durante il suo programma.



''Si mormora che Federica Panicucci abbia chiesto ai vertici Mediaset di essere esonerata nel dedicare spazio al Grande Fratello nel suo Mattino Cinque. La conduttrice, - si legge sulla rubrica 'Pillole di gossip' del settimanale Oggi - che sembrerebbe essere sempre in competizione con la collega Barbara D'Urso avrebbe però ricevuto un secco rifiuto e sarebbe stata quindi 'obbligata' a commentare le vicende dei concorrenti rinchiusi nella Casa più spiata d'Italia''. Cosa che sarebbe anche logica, visto che Mediaset è un'azienda televisiva che campa della promozione tra un programma e l'altro. Federica si è dovuta abituare alla collaborazione con Carmelita da Napoli.

Le due conduttrici, com'è noto, non si amano da quando la biondissima Federica ha preso il posto della vulcanica Barbara a Mattino 5. Da quel momento, tra le due c’è stato solo gelo profondo. Fino a poche settimane fa, addirittura, le due evitavano in ogni modo di nominare il titolo della trasmissione dell’avversaria. Addirittura, qualche mese fa, per festeggiare il decennale di Mattino 5 entrambe erano riuscite a non far mettere il volto dell'altra nelle clip celebrative e si erano dimenticate l'un l'altra di salutarsi.

