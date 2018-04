Tensione alle stelle all'interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un'accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ha mandato su tutte le furie il giovane italo-senegalese. Baye Dame ha prima tolto ad Aida la coppa di tiramisù con la forza, alitandole in faccia, poi si è piazzato davanti al frigo per evitare che Aida prendesse il tiramisù e anche in questo caso le alitate non sono mancate. Gli animi si sono scaldati e la maggior parte degli inquilini hanno preso le parti del giovane romano. La battaglia contro l'inquilina spagnola è appena iniziata e in queste ore anche Daniele Aquino ha avuto un acceso diverbio con lei. (Continua a leggere dopo la foto)



Il motivo del contendere è stato il tono di voce usato dalla Nizar all'interno della casa del Grande Fratello Nip. "Adoro mi vida, lasciatemi godere e farvi adorare la vostra vita'', ha iniziato a ripetere la spagnola infastidendo il concorrente romano. ''Basta urlare, queste cose le fai a casa tua'', ha sbottato Aquino, stanco di ascoltare il mantra di Aida che, però, ha risposto con una risata e spiegando che lui, invece, è insopportabile quando russa. La reazione di Danilo è stata immediata, ed effettivamente anche esagerata, contando comunque che il Grande Fratello è sempre un gioco. ''Chi dorme vicino a lei? Alessia? Bene, stanotte mi metterò vicino a lei e inizierò a scoreggiare, perché io a casa mia scoreggio e rutto tutto il giorno. Poi sentirà la puzza demmer** e amen''. Come era prevedibilela maggior parte degli utenti social si sono schierati con la Nizar: ''Danilo sta minacciando Aida di scoreggiarle in faccia questa notte, si sta veramente toccando il fondo del barile''; ''Danilo ad Aida: "Tu urli di Felicità!Io scorreggio di felicità!" Ma che schifooooooooo dove l'avete preso a questoooooo?!?!?!!?!?!?''.

Solo ieri la spagnola è stata oggetto di discussione tra gli inquilini. Aida è stata vittima di un complotto a dir poco squallido. Durante i momenti concitati del 'tiramisù-gate', Luigi Mario Favoloso è stato toccato involontariamente da Aida Nizar, e l'ha a non toccarlo per un preciso motivo: “Mi ecciti, non mi toccare. Sono qui che non posso mastur*****, se tu mi tocchi mi ecciti. Non voglio che mi tocchi”. Aida si è allontanata imbarazzata e il gruppetto ne ha approfittato per mettere in scena uno 'scherzo'. Luigi avrebbe dovuto corteggiare Aida per poi prenderla in giro insieme agli altri inquilini. Chissà se il Grande Fratello, che in passato si è dimostrato duro con alcuni concorrenti, prenderà qualche provvedimento.

