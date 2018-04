Nel corso della nuova puntata di ''Uomini e Donne'' è andata in onda la prima esterna di Gemma Galgani e Marco, il suo nuovo tronista. Il 57enne è arrivato in studio da pochi giorni ma ha già scombussolato gli equilibri del trono over. ''Mi chiamo Marco vengo da Cecina, in Toscana, nella vita faccio il personal trainer e il direttore artistico nei locali, organizzando eventi – aveva detto il cavaliere - Ho 57 anni sono del 1961 non mi sono mai sposato e ho un figlio a quattro zampe che si chiama Achille. Io Gemma ti seguo da tantissimo e voglio conoscerti, sei una persona sempre sorridente, ironica e molto intrigante. Mi piaci da morire, non ti dico altro se non che vorrei conoscerti''. Ex spogliarellista di professione, Marco ha subito incuriosito la dama del trono over. Come era prevedibile, però, Tina Cipollari ha voluto dire la sua: ''Tu Marco, sei arrivato qui a corteggiare Gemma perchè la tua carriera da spogliarellista è finita, ora ti metti un po' in mostra così hai l'estate con le serate assicurate. Non gli mancheranno le donne, mi sembra improbabile che lui voglia lei, c'è qualcosa che non mi torna''. (Continua a leggere dopo la foto)



Gemma non si è lasciata intimorire dalle parole della sua rivale, e ha voluto offrire una chance al suo affascinante corteggiatore. Durante l’esterna i due si sono anche scambiati un bacio a stampo e per dimostrare il suo forte interesse, Marco si è alzato dalla sua sedia ed è andato incontro a Gemma per baciarla in studio, lasciando il pubblico e gli opinionisti senza parole. Una lancia in suo favore è stata scagliata anche da Maria De Filippi:''Marco ha chiamato un anno e mezzo fa per corteggiare Gemma, ma la redazione di Uomini e Donne non glielo ha permesso all'epoca. Così gli è stato chiesto se voleva entrare nel parterre per conoscere altre donne, ma Marco ha sempre rifiutato''.

Dello stesso avviso della De Filippi anche l'opinionista Gianni Sperti. ''Vi ricordo - ha spiegato l'ex marito di Paola Barale - che anche all'inizio della storia tra Gemma e Giorgio nessuno credeva al fatto che un uomo come lui potesse essere interessato a una donna come Gemma, così più grande di lui, e invece poi ci siamo dovuti ricredere perché era tutto vero''. La prima esterna è andata bene, il bacio è già scattato e chissà cosa accadrà durante il prossimo incontro.

