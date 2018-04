Paura e diretta sospesa al Grande Fratello, una concorrente è svenuta sotto gli occhi degli altri concorrenti e, a quanta pare, sarebbe anche stata trasportata fuori dalla Casa per gli accertamenti del caso. “Sarà stata a terra per due o tre minuti“: così avrebbe commentato la vicenda Simone Coccia Colaiuta, uno dei primi a prestare soccorso. Stando a quanto si apprende, la concorrente sarebbe svenuta intorno alle ore 12.00. La conferma è poi arrivata dalla stessa ragazza, la giovanissima Alessia Prete qualche ora dopo. La concorrente è rientrata in Casa verso le 14.00, facendo sapere che la causa del malore è stata l’eccessiva “tensione addominale” e che “ora sto bene“. La giovane è entrata nella casa durante la prima puntata del reality e ha colpito per la sua bellezza. Alessia nasce il 27 dicembre 1995 a Torino ed è una studentessa in scienze statistiche. La ragazza ha partecipato a Miss Italia 2016 dove ha conquistato le fasce di ''Miss Sorriso'' e di ''Tv Sorrisi e Canzoni''. Lavorare come modella le ha permesso di viaggiare e vedere realtà diverse dal suo paesino, Volvera, in provincia di Torino. (Continua dopo la foto)

Alessia si definisce una persona allegra, semplice, scherzosa e molto emotiva. La Prete è prossima alla laurea, e non vede l'ora di realizzare i suoi sogni. È molto affezionata ai genitori ed è single. Vorrebbe, tuttavia, innamorarsi e incontrare l'uomo giusto, comprensivo e maturo. Nel video presentazione per il ''Grande Fratello Nip 2018'' svelava qualche aneddoto sulla sua vita privata: "Mi chiamo Alessia Prete, ho 22 anni. - racontava la giovane - Mia mamma è napoletana, il mio papà invece è calabrese. Ho avuto un'educazione severa, molto all'antica. Mio papà lavora come camionista, mentre io sono attualmente una studentessa di Economia e statistica''.

"Quindi mezza giornata la trascorro all'università, l'altra insegno matematica ai ragazzi del liceo. Sono una secchiona e sono contenta di esserlo. Per l'amore... - aveva proseguito la ventiduenne torinese - voglio un uomo protettivo che sia presente nella mia vita". Alessia, sorriso smagliante, occhi vispi e maliziosi, è una ragazza allegra, semplice, scherzosa, con tante idee per la testa, consapevole delle sue possibilità, si sente limitata dal fatto di essere cresciuta in un paesino ad un paio di ore di treno da Torino. Dopo aver partecipato a ''Miss Italia 2016'', ha lavorato come modella e questa è stata l'occasione per viaggiare, vedere realtà e persone differenti: ''Finalmente sto conoscendo il mondo''.

