''Io e l'azienda stiamo parlando. Ci conosciamo da molti anni e stiamo ragionando su che cosa sia meglio per me e che cosa sia meglio per la rete. Detto questo, francamente non mi immagino lontana da qui. In Rai sto bene e non vedo motivi per andare via''. Così qualche tempo fa parlava Antonella Clerici. Parole al miele che ora sembra diventato improvvisamente appiccicoso e fastidioso. Sì perché ieri è andata in onda la puntata dell’addio della bionda conduttrice a La prova del cuoco e la Clerici non ha usato parole proprio carine. “Bisogna liberarsi dai pesi" ha detto. E ancora: "Bisogna cogliere i segnali, che siano i chili, che siano le mogli, che siano i mariti"Poi, nel corso della puntata, più di un malinconico saluto a staff e telespettatori: "Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo, poi per il resto...". O ancora: "Peccato che non possa fare battute sul futuro che vi aspetta". E anche Anna Moroni, storica spalla della Clerici, ha contribuito: "Mi rimpiangerete". E la Clerici ha chiuso il cerchio: "Guardateci bene ora". (Continua dopo la foto)

Nella prossima stagione al posto della Clerici dovrebbe tornare Elisa Isoardi, questa volta da titolare. Da diversi anni ormai, Elisa Isoardi fa parte della grande famiglia di Rai1. Ha iniziato nel 2000 come concorrente di Miss Italia, ottenendo la fascia di Miss Cinema, e dopo aver studiato recitazione, fatto teatro e sfilato sulle passerelle, è tornata in tv nel 2005.Da quell’anno è stata “adottatata” da “mamma Rai” e non si è più fermata! Ha ricoperto il ruolo di inviata in alcuni programmi ma è soprattutto alla conduzione che si è dedicata e si dedica tuttora.Ma dove emigrerà Antonella Clerici? Secondo quanto riporta Tv Blog la conduttrice andrà al timone di ''Portobello''.

''L'accordo - si leggeva sul sito tempo fa - è stato trovato e Portobello, TvBlog è in grado di anticipare, tornerà in televisione a partire dalla metà del mese di ottobre, il sabato sera su Rai1 contro una produzione con Maria De Filippi - molto probabilmente - lo spettacolo di varietà Tu si que vales''. Il programma andrà in onda in diretta, proprio come accadeva nell'indimenticata trasmissione di Tortora e avrà fra i suoi protagonisti il pappagallo, marchio storico, che il pubblico presente in studio cercherà -proprio come una volta- di far parlare e fargli dire "Portobello", cosa che all'epoca riuscì all'attrice Paola Borboni.

