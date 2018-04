Cristiano Malgioglio furioso. Il paroliere ed ex protagonista del Grande Fratello Vip ha preso molto sul serio il suo nuovo ruolo di opinionista del reality e anche sui social commenta le vicende della Casa. Che, a memoria, non è mai stata così 'ad alta tensione'. L'arrivo di Aida Nizar ha davvero scaldato gli animi degli inquilini. Troppo, viste le ultime. Ammutinamento: tutti contro la spagnola. Cristiano, che non nutre molta simpatia per Aida, non ce l'ha con lei però. L'opinionista si è scagliato duramente contro Baye Dame, che in preda alla rabbia, ha usato parole grosse arrivando quasi allo scontro fisico. E tutto per un tiramisù. l fatti, avvenuti il 25 aprile, nel giorno della Liberazione: l'italo senegalese aveva preparato delle porzioni di tiramisù da dividere con tutti i coinquilini a cena. Quando, però, Aida, ha tentato di mangiare il suo dolce prima del previsto, è scoppiato il caos. E da insulti e offese gravissime, si è quasi arrivati alla rissa. Aida sarà stata un po' maleducata, ma Baye, che è letteralmente andato su tutte le furie per quel gesto, ha proprio perso la testa. (Continua dopo la foto)



''Sei una maleducata – le ha urlato - Questa casa è nostra, non è casa tua. Condividi il momento con tutti, maleducata. Quando mangiamo il tiramisù, lo mangiamo tutti insieme per condividere. Sei una bugiarda, sei cattiva, sei pessima e maleducata''. E se già fin qui la lite aveva preso una brutta piega, poco dopo Baye ha esagerato: ''Vattene in camera, schifosa. Vattene, levati dalle palle! Leva queste mani zozze, maleducata, deficiente! Vattene a casa! Sei un infelice! Ridicola, buffona, buffona, buffona! Ti sfondo!''. Degno di nota il fatto che nessuno degli altri concorrenti abbia cercato di placare l'italo senegalese. Immediata la reazione del pubblico più social del Gf, che si è precipitato a commentare e condannare il comportamento di Baye, chiedendo l'espulsione immediata.

Ed eccoci alla reazione di Cristiano Malgioglio, che non è stata diversa da quella della stragrande maggioranza dei telespettatori. Dapprima Malgy ha scritto un post su Instagram: ''Baye troppo aggressivo...non mi piace affatto...usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati''. Poi ha minacciato di abbandonare il reality di Barbara D'Urso se il Grande Fratello non prenderà provvedimenti contro l'inquilino. A riferirlo è il giornalista Alessandro Poeta che in un tweet ha scritto: ''Boom, Malgioglio minaccia di abbandonare il reality se non saranno presi provvedimenti immediati contro Baye Dame''. Lo stesso giornalista, riporta Il Tempo, ha poi rivelato che il cantante gliel'ha confidato al telefono. Non si sa cosa succederà a Baye, ma certo, questo ultimatum di Malgioglio sarà una bella grana per Barbara D'Urso.

