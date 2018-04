Appena entrato nella Casa del Grande Fratello, Baye Dame ha subito conquistato il pubblico. Simpaticissimo, esuberante e senza peli sulla lingua, era a dir poco eccitato di varcare la famosa porta rossa. Nelle ultime ore, invece, ha finito per far infuriare persino Cristiano Malgioglio, che ha già chiesto provvedimenti contro di lui. Il concorrente italo senegalese si è infatti reso protagonista di uno scontro durissimo con Aida Nizar, la spagnola entrata per ultima e subito presa di mira dal resto del gruppo. Ma Baye ha esagerato con lei. Motivo del contendere un tiramisù, che la spagnola si è presa senza aspettare nessuno. Ne è scaturita una lite accesissima dove sono volate parole grosse. "Ti attacco al muro" le ha urlato Baye. E ancora: "Questa è Casa nostra, non casa tua, condividi il momento con tutti, maleducata!". Sempre più vicini, sono quasi arrivati allo scontro fisico, con Baye che, sempre più alterato, gridava: "Sei una bugiarda, sei cattiva, sei pessima!". Non è dato sapere cosa succederà. Se davvero, come richiesto da Malgioglio (che ha anche minacciato di lasciare il reality di cui è opinionista a seguito di questa discussione feroce), il Grande Fratello prenderà provvedimenti. (Continua dopo la foto)



Nel frattempo, però, esce un altarino sul concorrente che nella prima puntata citava Barbara D'Urso e la sua famosa frase ''Col cuore!''. Nel video di presentazione, Baye Dame Dia, classe 1988, ha raccontato di essere nato in Italia da genitori senegalesi e di essere poi stato adottato da una coppia romana. Coppia che si è preso cura di lui e gli ha permesso di studiare perché realizzasse i suoi sogni. Solo una volta compiuti 17 anni ha potuto conoscere la sua madre naturale (il papà è morto un mese prima della sua nascita). Omosessuale dichiarato, ha anche detto di fare il commesso nella vita. Ma a quanto pare ha dimenticato di rivelare al pubblico un particolare...

Nel presentarsi, Baye non ha detto che a Roma è conosciuto anche come Obama The Queen, nota drag queen del Muccassassina. Ne aveva parlato qualche tempo fa Baye, ma a National Geographic, a cui aveva detto di chiamarsi Papi, visual merchandiser con una doppia vita: di giorno commesso, di notte drag queen. La storia di Papi corrisponde in tutto e per tutto a quella raccontata di Baye Dame: la nascita in Italia da genitori senegalesi, l'adozione da parte di una coppia romana e persino studi e professione attuale sono gli stessi. Papi, Obama The Queen e Baye Dame Dia, dunque, sono la stessa persona.

"Ma è una pistola!". Baye, è caos al Grande Fratello. Il ragazzo, tra i più amati dal pubblico, stavolta ha davvero esagerato. Nemmeno la rete lo perdona: è successo tutto in diretta, produzione del programma nella bufera