L'Isola dei Famosi è finita da poco, ma essendo cominciato subito il nuovo Grande Fratello di Barbara D'Urso sembra passata una vita da quando Alessia Marcuzzi annunciava il vincitore dell'edizione più chiacchierata della storia del reality. Alla fine ha trionfato Nino Formicola. Seconda Bianca Atzei, terzo Amaurys Perez, quarta Francesca Cipriani e quinto Jonathan Kashanian. I protagonisti dell'Isola, tuttavia, continuano a far parlare di loro grazie alle ospitate nei salotti tv più seguiti e, come riporta Tv Blog, li vedremo presto nella puntata speciale di Caduta libera, il game show preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Il programma è da poco tornato con la sesta edizione e si prepara a festeggiare la 500esima puntata. Il pubblico adora quello che molti conoscono come 'il gioco delle botole'. Il format è divertente e poi c'è Gerry, che è una garanzia ormai nel mondo dei quiz. In onda dal 2015, Caduta libera ha saputo conquistarsi passo passo il suo pubblico per il suo meccanismo alla mano, facilmente apprendibile dai telespettatori. E poi c'è la questione beneficenza. (Continua dopo la foto)



In questi ultimi 3 anni, infatti, sono state diverse le puntate speciali a tema celebrity e domenica prossima il pubblico vedrà sfidarsi nel gioco delle botole proprio gli ex protagonisti dell'Isola dei Famosi. In occasione della puntata numero 500, allora, il 29 aprile, dalle ore 18,45, parteciperanno al game show gli ex naufraghi. Si sfideranno a colpi di domande di cultura generale e parole da scoprire Marco Ferri, Amaurys Perez,,Jonathan Kashanian, Filippo Nardi, Simone Barbato, Alessia Mancini, Francesca Cipriani, Elena Morali, Rosa Perrotta, Bianca Atzei e Samantha de Grenet, che ha partecipato e vinto il reality lo scorso anno.Il montepremi accumulato andrà alla onlus "La fabbrica del sorriso", scrive sempre Tv Blog.

Leggendo l'elenco dei partecipanti, vi sarete accorti che manca all'appello qualche nome. Quello del vincitore, Nino, per esempio. Ma anche Nadia Rinaldi, Giucas Casella, Craig Warwick e Franco Terlizzi. Probabilmente non potevano partecipare tutti gli ex concorrenti, ma come scrive Libero, che cita Tv Blog, l'esclusione dalla lista degli ospiti della puntata speciale di questi ex naufraghi appena citati ha una motivazione. Nadia Rinaldi è troppo grassa, Nino Formicola troppo anziano, in sostanza. Secondo il regolamento del preserale di Canale 5, infatti, sono esclusi dal salto dalle botole tutti coloro che hanno superato i limiti di età e di peso o che hanno problemi di salute di vario genere. Niente da fare, dunque, per loro: vedranno la puntata speciale di Caduta libera dal divano di casa.

