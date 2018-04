È uno degli attori più amati d'Italia, dal suo esordi è passato qualche tempo e Silvio Muccino oggi è diventato un vero e proprio sex symbol. Recentemente l'attore romano è stato ospite di Silvia Toffanin e ha rilasciato una lunga intervista in cui si è raccontato nel profondo, svelando alcuni aspetti della sua vita sconosciuti. Nel salotto di verissimo, il fratello di Gabriele ha presentato il suo ultimo libro ‘Quando eravamo eroi'. Una nuova carriera in cui sente di esprimersi a pieno: "Mi definisco cantastorie perché mi piace raccontare storie che facciano emozionare". Una passione coltivata sin da bambino: "La mia infanzia è stata bellissima, ero molto fantasioso. Vivevo delle avventure e le scrivevo. Il germe del raccontare storie è stato la prima cosa. Se mi avessero chiesto a 6 anni: ‘Cosa vuoi fare da grande?' Avrei risposto 'Scrivere'. A 6-7 anni ho scritto il mio primo racconto". Poi, la conduttrice ha cercato di andare un po' di più sul personale: "Ti vedi papà un giorno?". Il trentacinquenne non ha avuto dubbi: "No, lo so che è deludente, dovrei dire di sì". (continua dopo la foto)

"In realtà - ha proseguito l'attore - credo di peccare di una parte da Peter Pan che ancora è così attaccata allo scoprire, a vivere la vita come un'avventura. Certo, romanticamente potrei dire che mi piacerebbe un giorno tramandare qualcosa". Silvio Muccino ha spiegato che il successo raggiunto quando era ancora giovanissimo gli ha impedito di vivere l'adolescenza con leggerezza: "Nell'adolescenza, per via del successo, mi è mancata la leggerezza. Ero in un meraviglioso carrozzone, ma intorno ai 25 anni mi sono detto ‘Posso continuare a coltivare il mestiere dell'attore ma secondo me non andrò lontano. Oppure posso cominciare a scegliere'".



Silvio Muccino, poi, ha parlato di come sia riuscito ad affrontare i suoi sensi di colpa trasformandoli in un'opportunità per migliorarsi: "Il senso di colpa è un sentimento comune che va elaborato e trasformato. Io ne ho avuti molti e ho lavorato per non viverci passivamente accanto ma per trasformarli e essere una persona che quando si guarda allo specchio la mattina sta bene con se stesso". Riguardo all'importanza che dà all'amicizia, infine, ha dichiarato: "Ho delle nuove amicizie e per nessuno di loro sono Silvio Muccino e questa è una cosa bella e preziosa. Che amico sono? Sono stato un ottimo amico ma anche terribile. Anni fa sono stato egoista e anche egocentrico e concentrato sulla costruzione di Silvio Muccino, credo di aver deluso. Con il tempo sono diventato un buon amico e una persona migliore".

Ti potrebbe interessare anche: “Ecco cosa mi ha fatto Gabriele… c’era anche il fratello Silvio”. Parla Elena Majoni, l’ex moglie di Muccino. Ospite all’Arena, la donna ha confessato tutto e le sue parole raccontano una drammatica violenza. La sua vita non sarà più la stessa