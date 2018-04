È appena arrivata e sono già scintille, l'arrivo di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello si è fatto sentire. La concorrente spagnola non è certo un tipetto che passa inosservato e dal primo momento ha iniziato a giocarsi le sue carte, anche se pare che la sua strategia non sia proprio vincente. I compagni di reality infatti non la amano particolarmente, tutt'altro, non fanno nulla per nasconderlo e da giorni continuano a insultarla o a emarginarla. C'è da dire, però, che da quando ha fatto il suo ingresso nella casa la Nizar non ha mai collaborato a nessuna attività e l'ultimo litigio ha a che fare con un tiramisù. La caliente iberica ha avuto uno scontro molto pesante con Baya Damme, lo scontro tra i due è stato talmente acceso da sfiorare la rissa. Per la Festa della Liberazione, il 29enne italo-senegalese aveva preparato 17 porzioni di tiramisù per mangiarlo tutti insieme in giardino dove c'è la griglia accesa, ma Aida noncurante ha preso una coppa di tiramisù e se ne è andata. (continua dopo la foto)



Di fronte a questa scena Baye ha protestato, si è diretto verso di lei e ha cercato di toglierle la coppa dalle mani, fino a quando il tiramisù non è finito per terra. “Lo mangiamo tutti insieme” le ha detto perentorio, ma la spagnola non lo ha minimamente preso in considerazione. A quel punto Aida è andata verso il frigo per prendere un'altra coppa, ma il ragazzo le si è fatto davanti per impedirglielo. I toni, inutile dire, si sono fatti accesissimi e tutto il gruppo si è coalizzato contro la donna. Damme inferocito ha iniziato a urlarle addosso: “Sei una gran cafona e maleducata!” e poi al colmo della rabbia: "Ti prendo e t'attacco al muro, vattene, levati dal ca**o. Sei ridicola, buffona, vattene a casa". Gli altri inquilini hanno assistito esterrefatto a questo siparietto, ma si sono decisi a intervenire per evitare il peggio.





In particolare, Lucia Bramieri ha cercato di allontanarli, ma allo stesso tempo insieme ai compagni di gioco ha affermato che Nizar è solo una provocatrice. L’intervento degli inquilini del Gf, tuttavia, a poco è servito, tant’è che Baya Damme ha continuato a inveire contro la Nizar senza sosta. Impassibile e senza paura Aida ha affrontato Baya Damme senza colpo ferire. La spagnola, inoltre, ha anche accusato il ragazzo di essere stato violento e troppo aggressivo con lei. Gli altri coinquilini però hanno subito preso le difese di Baya Damme. “Non fare il suo gioco” hanno infatti più volte ripetuto al loro compagno. Il video però sui social sta facendo indignare davvero tutti, tanto da chiedere l'espulsione di Baye. Anche Cristiano Malgioglio su Instagram ha commentato: "Baye troppo aggressivo... non mi piace affatto ......usa troppo bullismo contro Aida . E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati".

