Cambiamenti nel palinsesto televisivo Mediaset di mercoledì 25 aprile 2018. La programmazione di mercoledì sarà diversa: è festa (di quelle rosse sul calendario) e tanti conduttori televisivi vogliono approfittare del giorno di festa. Tutto tornerà alla normalità giovedì 26 aprile. Quali programmi non andranno in onda? Pomeriggio 5, per esempio. È stata proprio Barbara D’Urso ad annunciarlo su Instagram. La D’Urso ha postato un video che la ritrae fuori della porta del Grande Fratello e ha scritto così: “Oggi grazie a voi mi sento cosììììì ❤❤❤ Fuori dalla porta rossa del Grande Fratello!! Pomeriggio5 domani 25 aprile non è in onda, torniamo in diretta giovedì! Buona serata!!! #pomeriggio5 #grandefratello #gf15#canale5 #grazieavoi #colcuore”. Ovvimente, giovedì 26 l’orario della trasmissione sarà quello consueto: le 17.15, subito dopo un nuovo episodio de Il Segreto. Giusto un piccolo break per Barbara D’Urso che, da giovedì, tornerà negli studi di Cologno Monzese (dopo alcune settimane passate negli studi di Roma). Barbara, che ai suoi tradizionali impegni di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha aggiunto anche il Grande Fratello, gradirà molto un giorno di stop. Continua a leggere dopo la foto

Il pubblico, però, sentirà sicuramente la sua mancanza. Perché Carmelita è amatissima e tiene molta compagnia. E poi, diciamolo, durante le sue trasmissioni, ne succedono sempre delle belle… Ma cosa succederà nel giorno della liberazione su Canale 5? Al posto del programma della D’Urso, dalle 16.40 circa, Mediaset trasmette il telefilm “Rosamunde Pilcher: Un mistero del passato”. La madre superiora di un orfanotrofio rischia di farsi male con una colonnina staccatasi dal tetto di un monastero. Suor Mary, ins ospettita dai troppi incidenti, contatta una detective…. Ma Pomeriggio 5 non è l’unico programma a non andare in onda il 25 aprile. Cosa altro ci perderemo? Diverse trasmissioni…





Ci perderemo anche Amici di Maria De Filippi; Beautiful e Uomini e donne. E che cosa avremo come alternativa? Mediaset ripropone la replica di “Baciami ancora”, il film del 2010 diretto dal regista Gabriele Muccino con Stefano Accorsi e Vittoria Puccini tra gli attori protagonisti. Il film, che è il sequel de “L’ultimo bacio”, racconta la storia di Carlo che mette in discussione la sua storia con Anna e capisce di non riuscire a stare senza la sua ex moglie Giulia. La storia di Carlo si intreccia con quella di Marco, con quella di Paolo e con quella di Adriano, tuti personaggi che avevamo già conosciuto per film precedente.

