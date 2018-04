Momenti di terrore nella casa del Grande Fratello. Lo spavento è stato così grande che la produzione ha deciso di interrompere la diretta. Ma cosa è successo? Uno dei concorrenti si è sentito male e, all’improvviso, si è accasciato sul pavimento. I suoi coinquilini che erano presenti, si sono spaventati a morte perché non sapevano cosa fare e cosa stesse accadendo al ragazzo. È successo tutto in diretta televisiva su Mediaset Extra. La scena si è vista poi, però, la diretta in chiaro – sia su Mediaset Extra che su La5 - è stata interrotta. Una decisione comprensibile, quella della produzione: in questi casi non si sa mai cosa possa succedere così si preferisce evitare il rischio di proporre al pubblico immagini che possano turbare la sensibilità. Ma chi è che si è sentito male? Ad avere un malore è stato Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista e attuale compagno dell’onorevole Stefania Pezzopane. Il ragazzo è crollato sul pavimento e il terrore è stato generale. Non si sono preoccupati solo i suoi compagni di avventura, ma anche quelli della produzione. Continua a leggere dopo la foto

Gli altri ragazzi si sono avvicinati a Coccia per capire cosa gli fosse accaduto. Ma cosa ha avuto? E come sta ora? Non si sa ancora: dal momento in cui Simone Coccia si è sentito poco bene non si sono avute più notizie. Dopo l’interruzione, la diretta è ripresa ma le telecamere che si trovavano nella sala dove si è sentito male Coccia sono rimaste spente. E di Coccia non si hanno ancora notizie. Siamo certi che, nelle prossime ore, scopriremo tutto. Nel frattempo ci auguriamo che non si tratti di niente di grave. Simone Coccia Colaiuta non è stato l’unico a sentirsi male: ha avuto un malore anche l’ultima entrata in casa, Aida Nizar. L’esuberante spagnola si è sentita male proprio durante la prima notte nella casa.

Cosa le è successo? Nel cuore della notte si è alzata, è andata al bagno e ha vomitato. Solo che si sentiva così male che non è riuscita ad arrivare alla tazza del gabinetto e ha vomitato nel lavandino. Ma non ha ripulito. E non ha detto di aver sporcato. Quando gli altri concorrenti si sono accorti di come era ridotto il bagno, sono rimasti basiti e hanno subito cercato un responsabile. Lei, però, ha preferito tacere. Ha confessato solo ad Alberto Mezzetti di essere stata lei ad avere sporcato il bagno. Tarzan le ha consigliato di dire la verità a tutti gli altri. Così Aida ha seguito il consiglio di Alberto.

